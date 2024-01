Domani, 5 gennaio, il via ai saldi a Genova e in Liguria. Dureranno fino al 18 gennaio

L’assessore regionale Piana: «Un’ulteriore occasione per continuare a sostenere i nostri negozi di fiducia». Per Confcommercio ogni cittadino spenderà in media 137 euro mentre la spesa per ogni famiglia sarà di circa 306 euro

Saldi al via domani, venerdì 5 gennaio, in tutta la Liguria fino al 18 febbraio. “A pochi giorni dalle festività natalizie che hanno segnato per il settore un trend positivo del 13% rispetto allo scorso anno, con una spesa media di 223 euro, questa è un’ulteriore occasione per continuare a sostenere i nostri negozi di fiducia. Luoghi reali, e non virtuali, dove, oltre agli sconti, possiamo trovare un sorriso e un consiglio sincero. Un rapporto umano che è valore aggiunto delle nostre città e dei nostri quartieri” racconta l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana.

“Per questo, in accordo con le altre regioni italiane, abbiamo condiviso, accogliendo le richieste della maggioranza delle associazioni maggiormente rappresentative del settore (Confcommercio, Federdistribuzione, Confimprese, ANCC-COOP, ANCD-Conad), la necessità di mantenere la data unitaria al primo giorno feriale antecedente l’Epifania per l’avvio delle vendite promozionali, come previsto dall’accordo nazionale del 2011 e come disciplinato sul territorio regionale dal Testo unico in materia di commercio (l.r. 1/2007) – aggiunge l’assessore -. La volontà condivisa da parte di istituzioni e associazioni di categoria è di rivedere, già in un prossimo futuro, i contenuti di tale intesa nazionale per arrivare a una proposta unitaria che possa accogliere le esigenze di tutti”.

Le regole

È bene ricordare le regole base a tutela dei consumatori: prediligete prodotti di cui avevate visto i prezzi (potete fare un giro di ricognizione anche oggi) e di cui possiate verificare l’effettiva percentuale di ribasso del prezzo; i titolari dei negozi sono obbligati ad accettare carta di credito e bancomat anche per le vendite di fine stagione; è vero che i cambi della merce in saldo sono a discrezione del commerciante, ma se il capo è fallato o macchiato velgono le stesse regole di sempre: il cambio è obbligatorio.

La stima di Confcommercio

Secondo l’ufficio studi dell’associazione l’acquisto medio a famiglia per saldi invernali sarà di 306 euro mentre la spesa per persona si attesterà sui 137 euro.

Per la presidente di Federmoda Genova, Manuela Carena «Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell’inflazione. Questi saldi rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti. Il fashion retail si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell’occupazione anche a Genova e il Liguria».

