Bimbo di cinque anni si smarrisce all’Expo, ritrovato dalla Polizia di Stato

È il figlio di una coppia di turisti tedeschi che intorno alle 12:30 ha chiesto aiuto. Sono scattate, così, le ricerche a cui ha partecipato anche la Polizia locale

La zona in cui il bimbo era scomparso è quella dell’Acquario. Tanti i potenziali pericoli per un bimbo così piccolo in giro da solo, prima tra tutti quello di cadere in mare, ma anche la possibilità che trotterellasse fuori dall’area pedonale rischiando di essere investito dalle auto in strada.

Subito sono cominciate le ricerche in zona e in capo a una manciata di minuti una pattuglia della Polizia di Stato lo ha notato non molto distante dal Bigo.

Il piccolo è stato restituito ai genitori che hanno potuto trovare un sospiro di sollievo.

