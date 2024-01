Notte di Capodanno, in centro storico palazzo danneggiato dai botti

Il bilancio dei coinvolti in risse è di quattro persone denunciate dalla Polizia di Stato e nove feriti. Nove anche i feriti a seguito di aggressioni. Un uomo accerchiato e rapinato in via San Donato. Tentativo di aggressione anche in piazza Manin

Il potente petardo lanciato nella notte in vico delle Scuole Pie ha danneggiato i vetri di un appartamento e quelli delle scale, oltre alla porta di un appartamento. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per rimuovere i vetri pericolanti. Per consentire l’intervento in sicurezza, il vicolo è stato chiuso che in parte resta transennato perché i pompieri hanno riscontrato anche danni all’incontro.

Intanto il bilancio dei feriti in risse avvenute nella notte di San Silvestro sale a nove persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei pronto soccorso. Quattro gli uomini tra i 29 e i 41 anni denunciati per rissa aggravata. È avvenuta a Caricamento. Una donna di 30 anni è stata colpita da una bottigliata ed è stata trasportata in codice giallo al San Martino.

Sempre nella notte, un uomo è stato accerchiato da un gruppo di persone ed è stato rapinato del cellulare. In piazza Manin un giovane ha cercato di aggredire un gruppo di persone. È intervenuta la Polizia di Stato.

In copertina: foto di repertorio

In totale sono 9 le persone finite in ospedale a causa di aggressioni.

