Primo concerto del Tricapodanno con i “The Kolors”, folla al Porto Antico

Toti: «Genova capitale dei festeggiamenti di fine anno»

“Questa sera diamo il via al Capodanno genovese con una serie di concerti ed eventi che renderanno la città e la Liguria la capitale dei festeggiamenti di fine anno. Proprio da Genova partirà il conto alla rovescia dell’Italia intera, pronta a dare il via al 2024: un’iniziativa che credo darà un grande contributo nel far conoscere e rendere ancora più attrattivo tutto il nostro territorio”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questa sera sul palco allestito al Porto Antico di Genova per il primo evento del “Tricapodanno” targato Mediaset. In scena i The Kolors, band triplo disco di platino in Italia per il brano “Italodisco” e in gara al Festival di Sanremo 2024.

“Purtroppo c’è un po’ di pioggia, ma i genovesi sanno resistere anche alla pioggia – aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci – Questa serata è un grande successo e ci aspettiamo altrettanto per quella di domani e soprattutto per il Capodanno. È una bella manifestazione, anche di affetto, per la città, che dopo il 2023 appena trascorso si merita uno spettacolo come questo”.

