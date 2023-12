Dramma della solitudine nei giorni di Natale: grande anziano segnala falsi schiamazzi per ottenere aiuto

È successo in piena notte sulle alture del quartiere di Rivarolo, dove non c’era alcun rumore. L’uomo, che ha 87 anni, è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Non è la prima volta

I rumori sono solo nella sua testa, quella di un 87enne con i problemi fisici e mentali dovuti all’età, già seguito dal reparto di psichiatria dell’ospedale della Asl 3. O forse il nonnino usa l’escamotage di segnalare schiamazzi per far arrivare la Polizia locale o le forze dell’ordine, come è successo ieri e come è già successo altre volte, per essere soccorso, forse perché si sente solo, forse perché le notti dei giorni di festa sono particolarmente dure da sopportare perché vi si agitano i fantasmi di una vita lunga poco meno di un secolo.

Fatto sta che anche stanotte l’uomo ha chiamato la Polizia locale segnalando che in zona c’era baccano. Gli agenti hanno verificato che gli schiamazzi denunciati non si udivano e, come di prassi, ha contattato il reclamante. Una volta a casa sua, gli operatori si sono resi conto delle condizioni dell’uomo e hanno chiamato il 118.

Sul posto, verso le 2:00, è arrivata l’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese che ha preso in carico il nonnino e lo ha trasportato in codice verde al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove il grande anziano è conosciuto proprio perché in cura.

Bisognerà, ora, stabilire se l’87enne abbia una famiglia o qualcuno che possa seguirlo, o se sia nelle condizioni di continuare ad abitare da solo.

In copertina: foto di repertorio

