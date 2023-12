Tre incidenti tra ieri sera e stamattina, pedone e ciclista in prognosi riservata. Soccorsa anche un’anziana

Tutti i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Due di loro sono stati giudicati dai sanitari più gravi del previsto



Tre incidenti gravi tra ieri sera e stamattina. Il primo incidente è avvenuto ieri, nella serata di Natale, alle 18:40, dove finisce via Reta e comincia via Pastorino, a Bolzaneto. Si sono scontrate un’auto e una moto. È rimasta coinvolta una persona di 68 anni è stata soccorsa in codice rosso dal 118 con l’automedica Golf2 e l’ambulanza della Croce d’Oro di Manesseno che ha trasportato il pedone al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo, di media gravità. I medici dell’ospedale, però, alla luce delle condizioni del ferito, si sono riservati la prognosi.

Prognosi riservata anche per un uomo di 40 anni che, alle 2:30 della notte scorsa, percorrendo in bicicletta via Carrea, sulle alture di Sampierdarena, è andato a sbattere contro un veicolo in sosta. Il 118 ha inviato in codice giallo l’ambulanza dei Volontari della fiumara che hanno portato l’uomo al pronto soccorso del Villa Scassi in codice giallo a causa di un trauma cranico. I medici dell’ospedale, però, non hanno emesso immediatamente il referto riservandosi di decidere la prognosi quando le condizioni dell’uomo saranno stabili.

In entrambi i casi sono intervenute le pattuglie del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica degli incidenti.

Un terzo incidente ha visto vittima un pedone, una donna di 76 anni. È successo ieri pomeriggio alle 18:30 in via alla Costa di Teglia, in Valpolcevera. La ferita, che ha subito un trauma cranico, è stata soccorsa dal 118 dall’automedica Golf2 e dall’ambulanza della Croce Azzurra di Fegino che la ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa scassi in codice giallo, di media gravità.

In copertina: foto di repertorio

