Via Sampierdarena, aperti a sorpresa, sotto Natale, cantieri con divieto di transito e posteggio

«Questa mattina i commercianti e i cittadini di via Sampierdarena si sono svegliati con un regalo di Natale, non gradito, da parte dell’amministrazione comunale: l’apertura di cantieri con divieti di transito e posteggi in via Sampierdarena – denunciano il Pd del Centro Ovest e il relativo gruppo municipale -. L’ennesima imposizione sul nostro quartiere: l’inizio delle lavorazioni sulla via (per quale progetto?) comporterà disagi e perdita di un gran numero di posti auto per mesi. Il tutto senza comunicazione ed informazione preventive. Ancora una volta si danneggia Sampierdarena, i suoi cittadini e i commercianti, attraverso progettualità non concordate. Progetti di cui è tenuto all’oscuro anche il Consiglio di Municipio che si è visto un’ulteriore volta superato nelle scelte dell’amministrazione Bucci che si ostina a non presentarsi in Commissione II per illustrare il progetto e presentare il cronoprogramma. Modalità di agire, questa, che sta diventando sempre più una consuetudine ma alla quale non intendiamo piegarci ulteriormente».

«È grave e vergognosa la scelta di non concordare con nessuno sul territorio l’apertura dei cantieri per di più con il loro inizio durante le festività natalizie. Un nuovo colpo per affossare il tessuto commerciale cittadino della zona – proseguono al Pd -. Chiediamo la sospensione dell’allestimento del cantiere e che gli assessori comunali competenti vengano a riferire e confrontarsi in Commissione II affinché ci si possa esprimere sulle cantierizzazioni insieme ai cittadini. Ringraziamo per questo bel regalo di Natale, di cui avremmo fatto volentieri a meno».

La polemica non è solo politica. I commercianti della zona, infatti, sono sul piede di guerra per lo sgarbo in pieno periodo natalizio.

Sotto: la mappa del cantiere pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune.

