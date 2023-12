I bimbi della scuola Montaldo preparano i biscottini di Natale con la Cucina Popolare

L’organizzazione offre dal martedì al venerdì un pasto caldo in compagnia a circa 40 persone

Lunedì, presso la cucina popolare genovese, si è svolta una giornata indimenticabile per i piccoli chef dell’Istituto Comprensivo Montaldo. Come già l’anno scorso, i bambini hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’arte della preparazione dei biscottini di Natale, coinvolgendo le loro maestre in un’esperienza culinaria unica.

Sotto la guida attenta e appassionata delle insegnanti, i giovani cuochi hanno preso parte attiva alla creazione degli squisiti biscotti, impastando a mano e mettendo a prova le proprie abilità in cucina. L’evento non solo ha offerto un’occasione divertente e creativa per i bambini, ma ha anche rappresentato un modo alternativo e coinvolgente di fare didattica.

Marco Furnò e Aldo Milfa, soci fondatori della Cucina pPopolare, hanno dichiarato la bellezza di questa simpatica iniziativa che si ripete con successo per il secondo anno consecutivo. L’iniziativa non si limita a fornire momenti di gioia e apprendimento, ma contribuisce anche a promuovere la condivisione e l’inclusione attraverso la preparazione e la condivisione di buonissimi biscottini.

La cucina popolare genovese, sotto la direzione di Marco Furnò e Aldo Milfa, offre quotidianamente un pasto caldo in compagnia a circa 40 persone, dal martedì al venerdì. «Questa iniziativa è un esempio tangibile di come la cucina possa essere uno strumento potente per unire le persone, creare comunità solidali e promuovere un ambiente inclusivo» dicono alla Cucina Popolare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...