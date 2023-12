Droga dello stupro, test immediato in ospedale per le donne che si presentino in stato confusionale e in caso di sospetta violenza sessuale

inRete contro la violenza, protocollo firmato oggi in prefettura in seguito all’esigenza di adottare meccanismi efficaci per far emergere i casi di violenza sin dalla prima fase di contatto con il pronto soccorso

Nell’ambito del Progetto inRete contro la violenza, in atto, da tempo, in questa Provincia, con il fine di prevenire e contrastare la violenza di genere, nel pomeriggio di oggi 20 dicembre 2023, presso la Prefettura di Genova, Sala Biblioteca, sono state siglate le Linee Guida recanti “Misure di accertamento dei fatti di violenza connotati da assunzione di sostanze ipnoinducenti”.

Il documento elaborato in seno all’organismo operativo istituito dall’Accordo regionale inRete contro la violenza, si propone di far emergere il fenomeno dei fatti di violenza realizzati mediante la somministrazione indotta inconsapevolmente di sostanze stupefacenti che non vengono ricercate di routine con le analisi di laboratorio, come il GHB (acido gamma-idrossi-butirrico) ed altre sostanze ipnoinducenti.

Dal confronto in seno al Tavolo è emerso, attraverso l’analisi degli accessi al Pronto Soccorso, “Sentinella Privilegiata” per intercettare gli episodi delittuosi, un incremento degli episodi di violenza sessuale realizzati mediante la somministrazione inconsapevole di GHB e di sostanze ipnoinducenti (c.d. “Droga della Stupro).

Proprio in tale contesto, alla luce dell’attualità e gravità del fenomeno, è diventata improcrastinabile per le istituzioni dell’area metropolitana, l’esigenza di adottare meccanismi efficaci per far emergere i casi di violenza sin dalla prima fase di contatto con il pronto soccorso.

E così Prefettura, Procura della Repubblica presso il Tribunale e presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Ufficio Scolastico, Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) ASL 3 e 4, insieme all’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini, all’Ospedale Evangelico Internazionale, dopo un approfondito confronto, sono giunti ad elaborare il documento sottoscritto oggi per poter fornire ai medici di Pronto Soccorso procedure omogenee da seguire nel caso di una sospetta violenza sessuale e concomitante abuso di sostanze ipnoinducenti.

La potenzialità ed i contenuti di tale accordo interistituzionale sono state rese note agli organi di stampa all’uopo invitati in occasione della stipula.

In tale circostanza è stata sottolineata l’utilità, attraverso l’adozione delle “Misure” adottate oggi, di poter attivare, nell’immediatezza, specifici accertamenti sanitari e di laboratorio e così far piena luce sui fatti di violenza ed affinare l’attività di indagine.

Nel testo del documento sono stati previsti flussi informativi dedicati tra Procure, Operatori ed Ospedali e procedure omogenee nella redazione dei referti, con attese ricadute positive sull’esercizio dell’azione penale e sul successo dell’azione repressiva, oltre che iniziative di prevenzione e campagne d’informazione sul tema, con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Genova e dell’Ufficio Scolastico.

«Oggi, per la prima volta, diamo ai nostri medici linee guida omogenee per far emergere sin dalla prima fase di contatto con il Pronto Soccorso, attraverso specifici accertamenti sanitari e di laboratorio, le violenze sessuali indotte dalle cosiddette ‘droghe dello stupro’. Il progetto ‘inRete contro la violenza’, ormai operativo dal 2018, si rinnova ed evolve alla luce dei crescenti e preoccupanti fenomeni d’attualità, caratterizzati da un sempre maggiore utilizzo di sostanze ipnoinducenti nei casi di violenza sessuale. Sostanze che, fino ad ora, non venivano ricercate di routine con le analisi di laboratorio». Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e l’assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro in merito all’elaborazione delle ‘Misure di accertamento dei fatti di violenza connotati da assunzione di sostanze ipnoinducenti’ nell’ambito del progetto ‘inRete contro la violenza’.

L’assessore Angelo Gratarola ha firmato le linee guida in rappresentanza di Regione Liguria.

