Meteo Arpal: tempo stabile con mattinata all’insegna del cielo sereno

Previsione per martedì 19 dicembre 2023

Ancora tempo stabile con una mattinata all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso con temperature minime in diminuzione. Dal pomeriggio locale formazioni di addensamenti o passaggi nuvolosi, più consistenti in serata

Temperature: minime in diminuzione, localmente stazionarie; massime pressoché stazionarie. A Genova tra 5 e 17 gradi.

Umidità: Su valori medi

Venti: deboli variabili o dai quadranti meridionali

Mare: poco mosso o quasi calmo

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per mercoledì 20 dicembre 2023

Il transito di un veloce disturbo in quota porta cielo molto nuvoloso in mattinata, sia per la formazione di addensamenti sia per passaggi medio-alti anche consistenti. Miglioramento dal pomeriggio, velature in serata

Temperature: minime in aumento o localmente stazionarie, massime in diminuzione

Umidità: Su valori medi

Venti: in rotazione dai quadranti settentrionali e in rinforzo dal pomeriggio a moderati (40-50 km/h) con locali raffiche forti in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli esposte

Mare: mare poco mosso in mattinata, in aumento a mosso dal pomeriggio

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

