Edizione 2024 del calendario della Polizia locale genovese, proventi al Gaslini

Anche quest’anno i proventi della vendita del calendario saranno destinati all’Istituto Giannina Gaslini attraverso la Fondazione Gaslininsieme per il progetto “Accogliere oltre che curare”





È stata presentata questa mattina l’edizione 2024 del Calendario istituzionale del corpo di Polizia locale di Genova che, da oltre dieci anni, viene offerto ai genovesi a offerta libera a favore della Fondazione Gaslininsieme che cura la raccolta fondi per finanziare i progetti dell’Istituto Giannina Gaslini tesi allo sviluppo delle attività della struttura pediatrica.

Il progetto scelto dal corpo di Polizia locale è, anche quest’anno, “Accogliere oltre che curare”, un progetto che ha come obiettivo quello di rendere meno traumatico e più semplice l’arrivo e la permanenza dei piccoli piccoli degenti e dei loro genitori presso la struttura sanitaria.

«Un calendario che è ormai una tradizione, nato dalla volontà di accorciare le distanze tra la Polizia Locale e i cittadini – dice l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino -. Ogni giorno, i nostri agenti sono impegnati nel costruire un legame solido con i genovesi, non solo lavorando per la sicurezza di ciascuno di noi, ma offrendo supporto e risorse per costruire insieme una città sempre più vivibile. Abbiamo scelto di dare luce e valorizzare le numerose attività in cui i nostri agenti sono impegnati, spesso sconosciute. Ogni mese è dedicato a una missione o un nucleo specializzato: è importante in questo senso fare cultura, perché si possa avere una visione completa e realistica del lavoro della Polizia Locale a supporto dei cittadini. Non solo per quanto riguarda il traffico, ma anche per la tutela del centro storico, dei commercianti e persino dell’ambiente e degli animali. I nostri agenti sono persone con una storia e un bagaglio di esperienze che li porta a comprendere le necessità più diversificate. La vostra sicurezza è la nostra priorità, e siamo qui per ascoltarvi, comprendervi e collaborare per il bene di tutti».







«A nome dell’Istituto Giannina Gaslini e di Gaslininsieme desidero ringraziare la Polizia Locale di Genova, legata al nostro Ospedale da una storica amicizia – dichiara il presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e di Fondazione Gaslini Edoardo Garrone – . Da molti anni sostiene infatti il Gaslini con un gesto semplice ma estremamente concreto: sceglie il nostro Istituto come destinatario dei proventi del suo calendario annuale. La donazione della Polizia Locale contribuirà a dare continuità al progetto Accoglienza per sostenere le spese di vitto e alloggio di alcune famiglie di nostri pazienti che necessitano di lunghe degenze, lontani da casa. Un progetto che abbiamo a cuore perché siamo convinti che la missione di un grande ospedale pediatrico come il nostro sia “accogliere oltre che curare».



«Il calendario del 2024 simboleggia le molteplici attività che la polizia locale di Genova svolge a favore del cittadino evidenziando l’ambizione del corpo di costituire sempre di più un punto di riferimento per i cittadini genovesi nel fronteggiare le diverse problematiche quotidiane e le situazioni di emergenza e di soccorso pubblico – aggiunge il vicecomandante della Polizia locale Fabio Manzo – . Attività che il corpo di polizia locale di Genova, fin dalla sua fondazione, ha sempre svolto con grande spirito di abnegazione e di sacrificio. Ne sono testimonianza le due medaglie al valore di cui il Corpo è’ insignito per le attività di soccorso prestate alla popolazione nella Genova devastata nel corso della seconda guerra mondiale. Anche quest’anno, particolare rilevanza assume la finalità benefica cui saranno destinati i proventi ricavati dalla vendita del calendario. Essi, infatti, saranno devoluti all’Istituto Gaslini di Genova per le progettualità relative al miglioramento dell’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie».

Il tema scelto quest’anno è l’attitudine all’ausilio, alla vicinanza e al supporto che il corpo di Polizia locale ha sempre dimostrato nei confronti dei cittadini genovesi, non solo nei momenti difficili della città, ma anche nelle attività quotidiane.

Una vocazione che la Polizia locale genovese conserva sin dalla sua fondazione, oltre 160 anni, quando durante l’epidemia di colera il personale del corpo rimase servizio giorno e notte per soccorrere gli ammalati e che si è confermato anche allo scoppiare della seconda guerra mondiale, quando cinque agenti vennero uccisi durante i bombardamenti cinque agenti persero la vita per soccorrere i cittadini in difficoltà,, senza dimentircarci, ovviamente, delle varie calamità naturali che nel corso dei decenni hanno colpito Genova.

Nell’epoca moderna, le attività dedicate all’ausilio dei cittadini e per le fasce deboli arriva ovunque grazie all’utilizzo dell’ufficio mobile che consente a tutti di poter parlare con l’amministrazione, o fare una segnalazione, direttamente nel proprio quartiere, agli infopoint, veicoli attrezzati e posizionati nei luoghi della movida, per far comprendere ai giovani i pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza, alle campagne di informazione per i cittadini della terza età, a contrasto del fenomeno delle truffe agli anziani; ai servizi di mediazione di vicinato, in cui la Polizia locale si pone come intermediario per la soluzione di conflitti e controversie condominiali.

Il calendario è stato realizzato grazie al contributo dei seguenti sponsor: Arti Grafiche Giuseppe Lang; Verbatel; Milestone; Telenord e Dime Srl.

Sono state stampate 1100 copie e possono essere acquistate presso i distretti della Polizia locale, presso la bottega Gaslininsieme dell’Istituto Giannina Gaslini (padiglione 20) e presso la sede della Società di muto soccorso della Polizia locale. L’offerta è libera.

