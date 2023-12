Pusher minori arrestati sabato nel bel mezzo dello shopping, droga anche nel centro di accoglienza

Uno era stato fermato, l’altro era riuscito a scappare, ma era tornato indietro per aggredire la Polizia locale e liberare il compagno. Con sé avevano non dosi, ma addirittura panetti di droga. La perquisizione presso il centro di accoglienza ha permesso di trovare altro stupefacente

Sabato scorso lo shopping prenatalizio in centro era stato “animato” dall’arrivo di una decina di pattuglie della Polizia Locale giunte in ausilio dei colleghi del nucleo Reati predatori del reparto Giudiziaria alle prese, in via Cadorna, con due minori di nazionalità egiziana che avevano reagito con violenza. Gli agenti, insospettiti dal comportamento guardingo dei due e temendo che fossero dei taccheggiatori, li avevano fermati per generalizzarli. Uno dei due era riuscito a scappare, ma era tornato indietro per liberare il compagno, preso dagli operatori di Polizia locale. Nel corso della colluttazione un agente era rimasto ferito.

La Pl era arrivata in forze e i due erano stati fermati. Uno aveva avuto un malore ed era stato trasportato in codice giallo al Galliera mentre un agente ferito era stato trasportato in codice verde al San Martino perché colpito da uno dei due ragazzi.

In seguito, in accordo col magistrato di turno, operatori di diversi reparti della Polizia locale avevano effettuato un sopralluogo nel centro di accoglienza per minori dove i due risiedevano e hanno trovato altro stupefacente. I due sono stati arrestati. Proseguono le indagini per ricostruire tutta l’attività di spaccio.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...