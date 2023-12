Passeggini a fuoco in un portone, anche un bimbo intossicato. In tre all’ospedale, tra cui un ustionato

È successo alle 21:50 in via Celesia dove, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorsi sanitari che poi hanno trasportato le persone ustionate o intossicate al Gaslini e al Villa Scassi. Non si esclude la causa dolosa

Un misterioso episodio, che poteva trasformarsi in tragedia, è avvenuto ieri sera in via Celesia a Rivarolo. Sono andati a fuoco alcuni passeggini lasciati proprio all’ingresso del palazzo, come accade in molti edifici quando lo spazio in casa o la mancanza di ascensore non consentono di ricoverarli negli appartamenti. Una delle ipotesi è che qualcuno fosse infastidito dalla presenza delle carrozzine e che abbia appiccato intenzionalmente le fiamme. Saranno i Vvf a ricostruire cause e dinamica del rogo che poteva far fare la fine del topo a tutti i residenti dell’edificio. Il fumo nero che si è generato dalla combustione ha, infatti, invaso scale e appartamenti.

Due gli intossicati, tra cui un bambino, mentre una terza persone è rimasta ustionata a una mano, probabilmente nel tentativo di gettare in strada i passeggini in fiamme per evitare proprio che il fumo causasse l’intossicazione dei residenti.

Il 118 ha inviato l’automedica Golf2 e due ambulanze, una della Croce Rossa di Ceranesi e della Croce d’Oro di Sampierdarena che hanno trasportato feriti e intossicati ai pronto soccorso.

