All’Osservatorio Astronomico di Genova “Seguendo la stella” con Serena Bertolucci

Astri e comete nei capolavori della storia dell’arte con suggestiva proiezione sulla cupola del planetario. A seguire, l’osservazione dal cielo a occhio nudo e ai telescopi, sotto la guida dei divulgatori dell’Osservatorio dell’Università Popolare Sestrese che si trova in via Superiore del Gazzo, a Sestri Ponente. Sarà il saluto di Bertolucci alla città

Appuntamento mercoledì 20 dicembre alle 17:30

«C’è un motto in latino che mi è sempre piaciuto tantissimo… “per aspera ad astra” che significa: attraverso le asperità si raggiungono le stelle – dice Serena Bertolucci -. Ecco, ho pensato che questo ultimo periodo è stato fin troppo ricco di durezze e quindi è arrivato il momento di godersi le stelle! Per questo motivo ho il piacere di invitarvi alla mia ultima conferenza in città, una conferenza divulgativa un po’ speciale, il 20 dicembre alle ore 17:30 presso l’osservatorio astronomico di Genova, a Sestri Ponente, dove proverò a raccontarvi alcune delle stelle più famose o più curiose dei capolavori della storia dell’arte. A seguire avremo la possibilità di cimentarci in vere osservazioni astronomiche accompagnati dai volontari dell’Osservatorio.

I posti sono limitati e su prenotazione. Insomma, ci salutiamo guardando le stelle. A me sembra proprio bello. Grazie davvero allo staff dell’Osservatorio che oltre a regalarci scienza e conoscenza, realizza questo piccolo desiderio natalizio (beh in effetti, chissà quante stelle cadenti avranno osservato… hanno quindi uno smisurato credito in desideri). Se conoscete qualcuno interessato, passate parola. Grazie».

Serena Bertolucci, dal 1º gennaio, lascerà Palazzo Ducale per diventare direttrice di M9 – Museo del ‘900 a Venezia.

«Cara Serena Bertolucci è un vero onore, oltre che, naturalmente, un piacere, ospitare una persona che tanto ha fatto per la nostra città – commentano all’Osservatorio -. Cultura di alta qualità proposta e gestita in modo impeccabile e, visibilmente, con grande passione in questi ultimi e troppo brevi 5 anni di mandato presso Palazzo Ducale. Come scrivi nel tuo post, sarà anche un commiato dalla tua Genova e questo aumenta ancor più di importanza e significato questo bellissimo evento. Speriamo di poterti trasmettere anche un po della nostra passione per il cielo che spesso ci piace coniugare con qualsiasi espressione culturale e artistica, pittura, letteratura o musica. Quindi a presto e cieli sereni L’evento sarà presto aperto al pubblico che vorrà essere con noi in questo pomeriggio speciale presso il nostro Osservatorio ma, visto che si svilupperà principalmente in planetario, sarà necessaria la prenotazione attraverso la pagina eventi del sito oagenova.it. Nei prossimi giorni pubblicheremo».

