A10, code in entrambe le direzioni per traffico intenso, veicolo in avaria e lavori

Sulle strade urbane, coda in via Melen, via Pionieri e Aviatori d’Italia, rotonda Castruccio e strade limitrofe

La situazione in A12

Direzione Ventimiglia

Coda in uscita a Genova Aeroporto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda di 3 km tra bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per veicolo in avaria, coda di 2 km tra Arenzano e Celle Ligure per lavori





Direzione Genova

Coda di 2 km tra Albisola e Varazze per lavori, coda in uscita a Genova Aeroporto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria., coda tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per traffico intenso.



