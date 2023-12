Meteo Arpal: domenica fredda di cielo sereno. Domani deboli nevicate sui versanti padani e disagio fisiologico per freddo

Previsione per domenica 3 dicembre 2023

Domenica caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in diminuzione per la presenza di un flusso secco e freddo settentrionale

Temperature: in diminuzione. A Genova tra 7 e 12 gradi.

Umidità: Su valori medi

Venti: fino a forti rafficati settentrionali in mattinata, tra deboli e moderati nel pomeriggio

Mare: nelle prime ore della notte mareggiate residue sul Levante e mare molto mosso altrove; calo dal pomeriggio fino a mare in prevalenza mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – vento forte, mareggiate residue

Previsione per lunedì 4 dicembre 2023

Nuvoloso o molto nuvoloso già in mattinata su Centro-Ponente per l’approssimarsi di una nuova perturbazione, residue schiarite a Levante. Deboli precipitazioni diffuse a partire da Ponente in estensione al resto della regione entro sera, nevose fino a fondovalle sui versanti padani

Temperature: in diminuzione, localmente stazionarie nei valori minimi, in decisa diminuzione in quelli massimi

Umidità: Su valori medio-alti

Venti: moderati o forti settentrionali su Centro-Ponente, moderati da Est, Sud-Est a Levante

Mare: mosso, in aumento a molto mosso in serata sugli estremi della regione per onda da Est, Sud-Est

Segnalazioni di Protezione Civile – deboli nevicate, disagio fisiologico per freddo

Tendenza

