Un’altra giornata di assalto ai pronto soccorso. Stamattina coda di ambulanze al Galliera, stasera Evangelico molto affollato

Alle 19:20, ci sono 275 persone in visita nei pronto soccorso genovesi. Ventisei sono in codice rosso, concentrati soprattutto al San Martino dove ci sono 17 persone in gravissime condizioni

Anche oggi, come ogni lunedì, i pronto soccorso cittadini sono stati meta di molti cittadini con problemi di salute di varia natura e gravità.

Stamattina la coda di ambulanze al Galliera, stasera l’ospedale Evangelico di Voltri in sofferenza, segnalato dal sito della Regione come molto affollato. È all’ospedale della Asl 3 Villa scassi che viene segnalato il maggior numero di persone in attesa o in visita: 94. Al Galliera l’afflusso è ora giudicato “normale”.

Ecco la situazione sul territorio

Voltri: 33 persone in attesa o in visita, un codice rosso. Molto affollato

Villa Scassi: 94 persone in attesa o in visita, 5 codici rossi. Affollato

San Martino: 92 persone in attesa o in visita, 17 codici rossi. Lievemente affollato

Galliera: 56 persone in attesa o in visita, 3 codici rossi. Afflusso normale

In copertina: le ambulanze davanti al Galliera questa mattina





