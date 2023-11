Scagni sequestrato e picchiato dai compagni di cella. È grave

È la seconda volta che altri detenuti si accaniscono contro l’uomo. Stavolta è successo nel carcere di Sanremo, ma era già avvenuto a Marassi. Quella volta il detenuto lo aveva pestato dopo aver saputo che era stato condannato perché aveva ucciso la sorella. Il sindacato Sappe racconta i particolari della notte di violenza in cui è rimasto ferito un agente e un altro detenuto è stato sequestrato in bagno

Ubriachi per aver bevuto l’alcol ottenuto dalla macerazione della frutta, due detenuti di origine magrebina hanno sequestrato per tutta la notte massacrato di botte Alberto Scagni, l’uomo condannato a 24 anni e 6 mesi per l’omicidio della sorella Alice.

I due detenuti, in cella per violenza sessuale aggravata, sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona. La Polizia penitenziaria ha faticato a fermarli. Un poliziotto, secondo quanto riferisce il sindacato Sappe, ha riportato due costole rotte.

Sia Scagni sia i suoi aguzzini erano detenuti nella sezione Z del carcere, quella destinata a quei carcerati che rischiano, per la legge non scritta dei penitenziari, di essere picchiati dai compagni di cella a causa del tipo di reato commesso.

Scagni è stato trasportato all’ospedale Santa Maria di Misericordia ad Albenga. Le sue condizioni sono state definite critiche.

Protesta la Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Valle Armea, a Sanremo, dopo “l’incredibile notte di terrore, sangue e violenza vissuta nella notte». Spiega Vincenzo Tristaino, segretario regionale Sappeper la Liguria: «La situazione interna al carcere, con oltre 290 detenuti presenti, è diventata invivibile. Ieri sera, due detenuti marocchini hanno tenuto in ostaggio un altro detenuto, italiano e condannato per avere ucciso la sorella a Genova, torturandolo per ore, fin quasi ad ucciderlo. L’uomo era un compagno di cella al Padiglione Z, dove sono contenuti i detenuti protetti. Sempre nella stessa cella, un altro ristretto, italiano, è stato tenuto sotto minaccia e chiuso in bagno».



Tristaino aggiunge che “gli artefici del sequestro di persona e delle lesioni gravi, i due nordafricani (in stato alterato per alcool fatto in modo artigianale in cella macerando la frutta e ingerendo terapia evidentemente accumulato proditoriamente), hanno anche spaccato tutta la cella. Il detenuto torturato, picchiato a sangue con una violenza inaudita, è ricoverato in ospedale con ferite, anche da taglio e contusioni in tutto il corpo. Solo un gruppo di agenti, coordinati dal vicecomandante presente sul posto, hanno fatto irruzione con caschi protettivi e scudi per fare strada ad altri poliziotti al fine di salvare l’ostaggio e portarlo in ospedale. È intervenuto anche, dal carcere di Imperia, il Comandante, il direttore del penitenziario ed il magistrato di turno, che erano presente nelle operazioni nella sezione detentiva e sono stati anche oggetto del lancio di una gamba di legno ricavato da un tavolo ”. Nella concitazione dei fati, aggiunge il sindacalista, “risulterebbe un solo poliziotto ferito, con due costole rotte (21 i giorni di prognosi), conseguenza dell’irruzione nella cella per liberale l’ostaggio che versava in condizioni gravissime”.

Tristaino ha parole di plauso per gli agenti intervenuti e per il vicecomandante che ha coordinato il tutto con grande coraggio e professionalità, considerata anche la particolare situazione che si era determinata: “La denuncia del SAPPE è ferma nel condannare tali atteggiamenti da parte dei reclusi ma allo stesso tempo condanniamo l’inerzia della Direzione della Casa Circondariale di Sanremo, che sta facendo orecchie da mercante su tutto quando sta accadendo al suo interno: tale inerzia ci incomincia a far credere che sarebbe il caso che lo stesso Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria pensasse di avvicendare i vertici della Casa Circondariale, poiché stanno facendo vivere al proprio personale di Polizia Penitenziaria giorni e giorni di malessere psicofisico e mentale”.

Aggiunge Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Segnaleremo nelle prossime ore al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma le significative disfunzioni e inconvenienti che riflettono sulla sicurezza e sulla operatività della Casa Circondariale di Valle Armea. Sanremo e del personale di Polizia Penitenziaria che vi lavora con professionalità, abnegazione e umanità. L’episodio denunciato dai nostri segretari conferma, a parere del SAPPE, come la gestione e l’organizzazione della Casa Circondariale di Sanremo sono decisamente deficitarie per cui occorre che le Autorità ministeriali intervengano con la massima sollecitudine, con una ispezione interna e con l’avvicendamento del Direttore e del Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, che non sono in grado di fare fronte alle costanti e quotidiane criticità”.

