Non Una di Meno “per Giulia e per tutte”: ieri sera migliaia di persone in piazza

Contro il sistema patriarcale da cui discendono non solo molestie, stupri e femminicidi, ma un sistema di compressione dei diritti delle donne che resiste da secoli e secoli passando indenne attraverso la storia

No al tabellone luminoso della Regione che ha ricordato Giulia in una modalità patinata, no al “Wall of dolls”, il “muro delle bambole” in via Cardinal Boetto, sul lato del palazzo della Regione: gli slogan della manifestazione organizzata ieri sera a Genova si sono aggiunti alle critiche della minoranza rossoverde alla promozione di corsi di difesa personale proposti dalla Regione.

I movimenti di lotta tranfemminista si sono uniti ieri sera a quelli per i diritti lgbtqia+ e antirazisti al corteo organizzato da “Non una di Meno”.

Oltre duemila persone hanno partecipato alla passeggiata partita da via Garibaldi e piazza Fontane Marose per percorrere via XXV Aprile e arrivare a De Ferrari, dove la folla si è fermata per un breve sit in-minuto di silenzio, e in piazza Matteotti.

Foto dalla bacheca Fb di Elena Fiorini

