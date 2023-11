Navebus, 40mila euro e un mese di lavori per recuperare Molo Archetti e far ripartire il servizio

Lo ha detto l’assessore alle manutenzioni Mauro Avvenente. Oltre al danno all’area di calpestio, al cancello, a griglie e chiusini, la mareggiata ha anche spostato un enorme masso sul fondale dello specchio acqueo dove la Navebus attracca abitualmente

Il servizio della Navebus è fermo dall’ultima mareggiata per i danni provocati dalle onde lo scorso 27 ottobre. «Riferisco l’esito del sopralluogo di cui sono stato relazionato dai tecnici – ha detto in consiglio comunale l’assessore Mauro Avvenente -. Il sopralluogo è stato fatto nei giorni immediatamente successivi alla mareggiata che ha provocato danni all’area di calpestio di Molo Archetti e al cancello di ingresso al molo i quali, per ora, impediscono l’ingresso ai passeggeri. Inoltre, la mareggiata ha ammalorato un tratto di massetto e alcune griglie, con i chiusini dell’illuminazione pubblica letteralmente divelti dalla forza delle onde. Si aggiungono poi altri danni alla ringhiera in acciaio sia nel tratto del Molo vero e proprio, sia alla radice del Molo stesso. La sostituzione dei manufatti andrà fatta al più presto».

«Per quanto riguarda l’impossibilità della Navebus di attraccare sul Molo – ha continuato Avvenente -, ciò è dovuto a un masso di enormi dimensioni che la mareggiata ha spostato sul fondale dello specchio acqueo dove la Navebus attracca abitualmente. C’è la possibilità di intervenire tramite l’accordo quadro Opere Marittime e, in forza di queste risorse, l’intervento è stato valutato in 40mila euro per 30 giorni di lavori consecutivi. I cantieri partiranno non appena Autorità Portuale darà il nulla osta che abbiamo già provveduto a richiedere».

Avvenente ha risposto così all’interrogazione a risposta immediata presentata da Alessio Bevilacqua (Lega) che chiedeva alla Giunta aggiornamenti circa “la tempistica per la messa in sicurezza del Molo e della conseguente ripartenza del servizio Navebus e sulle azioni portate avanti dalla Civica Amministrazione e da Autorità Portuale per garantire i lavori necessari sul Molo Archetti, atti a garantire la permanente fruibilità del servizio”.

