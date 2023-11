Chi ha perso questo stupendo gatto British? È stato trovato in un portone di via Ippolito d’Aste

A trovare questa nuvola bianca, in perfette condizioni di salute, è stata una donna, che ora cerca i proprietari per permettergli di tornare a casa

Stefania Finelli ha pubblicato alcune foto su Fb, sui gruppi che trattano di animali smarriti: «Questo gattino si aggirava da stamattina nel mio portone in via Ippolito d’aste zona quadrilatero. Al momento l’ho portato a casa mia per non fargli correre rischi, stasera lo porterò a Monte Contessa se non si dovesse trovare il proprietario. È docilissimo, affettuosissimo e buonissimo: si è fatto prendere in braccio senza alcun problema». Poi, in realtà, la donna ha portato l’animale in una clinica veterinaria che ora lo ha in custodia. Il candido gattone ha il chip, ma non è stato registrato. Sembra trattarsi di uno British Shorthair.

Se i proprietari lo riconoscessero possono scrivere a Stefani Finelli attraverso la sua pagina Facebook.

