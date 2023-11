Nonostante gli appelli a stare lontani dal mare, si radunano in spiaggia a Vernazzola. Allontanati dalla PL

Ieri sera un nutrito gruppo di persone ha deciso di passare la serata a guardare la mareggiata da vicino. Correndo un grosso rischio

Nonostante gli appelli della Regione a non avvicinarsi al mare in tempesta, nonostante le notizie dei feriti ghermiti dalle onde, uno dei quali si trova al San Martino in gravi condizioni, molte persone hanno deciso, ieri sera, di avvicinarsi a spiagge e moli per vedere la furia delle onde da vicino, mettendo a repentaglio la propria sicurezza.

La Polizia locale del 9º distretto è dovuta intervenire alle 22:00 sulla spiaggia di Vernazzola per allontanare un gruppo di persone che un’onda più forte delle altre avrebbe potuto raggiungere.

Ieri sono stati chiuse: la passeggiata Anita Garibaldi a Nervi (salvo il tratto dal porticciolo alla torre e lo spiazzo all’altezza di via Serra Groppallo), con chiusure da via Ghirardelli Pescetto, via alla Passeggiata di Nervi, via Serra Groppallo, via Ancona; Boccadasse (da via Boccadasse, via Aurora, via della Casa, Belvedere Firpo, via al Capo di Santa Chiara); la passeggiata Bruzzone a Voltri.

In copertina: foto di repertorio

