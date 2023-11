Donna travolta da un’onda in via Murcarolo. Colpita anche un’agente di PL corsa a salvarla – Strada chiusa a moto e pedoni

In corso di valutazione la chiusura della strada. Mareggiata in corso su tutta la costa

Stamattina, in via Murcarolo, una giovane donna che stava facendo running è stata travolta da un onda. È stata soccorsa da un’agente di Polizia locale, anche lei presa in pieno dalla furia del mare.

La ragazza, che ha all’incirca 25 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata al San Maritino in codice verde, di bassa gravità. I soccorsi erano stati inviati dal 118 in codice giallo per dinamica. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Verde di Quarto che ha portato la ferita al pronto soccorso del San Martino.



L’agente, invece, per fortuna non ha riportato lesioni e se la è cavata con una doccia di acqua salata e col successivo cambio divisa.

La Polizia locale sta valutando la chiusura della via, particolarmente soggetta alle onde in caso di mareggiata.

Aggiornamento: via Murcarolo è stata chiusa alle 9:15. Circolazione interdetta a pedoni e motoveicoli. Deviazione su Via Pessale

In copertina: foto di repertorio

