Ha causato l’incidente grave di ieri in via dei Mille, guidava in stato di ebbrezza. Secondo incidente grave in 48 ore causato da un ubriaco

Come il guidatore che l’altra sera, a Voltri, che ha cozzato contro i bidoni Amiu sotto i quali è rimasta schiacciata una ventiduenne, ricoverata in gravissime condizioni, è stato denunciato dalla Polizia locale per guida in stato di ebbrezza

Un altro incidente con un ferito grave, dopo quello di martedì sera in via Voltri, a causa di un guidatore in stato di ebbrezza.

Ieri, in via dei Mille, nella zona di Sturla, alle 18:40 un motociclista è rimasto vittima di un incidente ed è stato soccorso dal 118 con l’ambulanza della Croce Verde di Quarto e l’auto medica Golf 1. Il ferito è stato portato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto sono arrivati gli agenti del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Una volta arrivato al San Martino, il ferito è stato accettato al triage in codice azzurro, di gravità medioalta. Non è in pericolo di vita, ma i traumi sono importanti.

La Polizia locale ha fermato il guidatore dell’auto che ha causato l’incidente: al test dell’auto è risultato in forte stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l lo fa in queste condizioni: stordimento, aggressività, stato depressivo, apatia, letargia, compromissione grave dello stato psicofisico. Comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, stato di inerzia generale. Ipotermia. Vomito. Sopra a 3.1 grammi per litro, partono le allucinazioni e lo stato di incoscienza che porta al coma e alla morte, magari per soffocamento da vomito. Molto prima scattano i gravi pericoli per chi, pedone, motociclista o automobilista, si trova di fronte il conducente di un mezzo che guida in stato di ebbrezza.

Il Codice della Strada, legge nazionale, indica che

qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l: sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro

l’arresto da sei mesi ad un anno

sospensione della patente di guida da uno a due anni

se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata

se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.



Il conducente dell’incidente di ieri sera è stato identificato e denunciato.

In copertina: foto di repertorio

