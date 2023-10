Camion in fiamme, A10 chiusa tra Pra’ e Arenzano. Rallentamenti anche nel ponente di Genova per l’uscita obbligatoria dall’autostrada

Per ora i km di coda sono 4, ma sono in aumento. Coda anche in autostrada A26, in direzione Voltri, per le ripercussioni del blocco della A10

Sulla A10 Genova-Savona tra Genova Prà ed Arenzano, poco prima del bivio verso la A26, in direzione Ventimiglia, il traffico è bloccato e ci sono 4 km di coda in aumento, per l’incendio di un rimorchio di un camion al km 14,800. Si registrano ripercussioni con coda sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce a partire da Masone. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il soccorso meccanico.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in prima battuta con la squadra di Multedo e, in appoggio dalla sede Centrale, è giunta un’altra squadra e due autobotti per la riserva d’acqua. Durante le operazioni di spegnimento, l’autostrada è rimasta chiusa al traffico.

Sono segnalati rallentamenti in zona Voltri, in direzione ponente a causa uscita obbligatoria dall’autostrada al casello di Pra’, in direzione Ventimiglia.





