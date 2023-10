Pressing della Polizia Locale nella zona attorno alla stazione metro di Brignole, pusher arrestato in via Montesano

Operazione congiunta del reparto Sicurezza Urbana (che ha effettuato l’arresto) e degli uomini del 3º distretto (Bassa Valbisagno) che hanno pattugliato l’area con due squadre, denunciando un irregolare sul territorio nazionale e comminando una sanzione per ubriachezza manifesta e due per la mancata osservanza dell’ordinanza anti alcol

Gi uomini del reparto Sicurezza Urbana hanno fermato in via Montesano, all’altezza di Porta Pila, un ecuadoriano regolare sul territorio nazionale, già noto per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. L’uomo stava cedendo una dose a un connazionale in cambio di 10 euro e, quando ha visto avvicinarsi gli agenti, ha tentato di liberarsi della droga che aveva con sé lanciando lontano la bottiglietta in cui era contenuta, che è stata subito recuperata. Lo straniero aveva con sé 20 grammi di hashish e 5,3 grammi di cocaina, oltre a 485 euro, provento dell’illecita attività, contenuti in due portafogli.

È stata anche seguita la perquisizione presso il suo domicilio con il cane antidroga Maqui, ma in casa non è stato trovato altro stupefacente. L’uomo aveva da poco terminato un periodo agli arresti domiciliari legato a precedenti reati legati al commercio di stupefacenti. Ieri è stato di nuovo arrestato per spaccio. Oggi la direttissima.

Intanto gli uomini del 3º distretto effettuavano controlli in via Canevari e piazza Raggi. Un uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato sanzionato, così come altri due che stavano bevendo alcolici in area dove è vietato da una specifica ordinanza.

