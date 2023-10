I Vvf salvano due caprioli a Campo Ligure e Cogoleto. Cinghiale morto sulla spiaggia di Boccadasse

Lieto fine per i due soccorsi dai Vigili del fuoco. Per l’ungulato trovato in spiaggia alle 8:00 di questa mattina, invece, non c’era già più nulla da fare

Quest’oggi la squadra di Multedo ha effettuato due salvataggi di caprioli. Il primo a Campo Ligure dove, l’animale, era caduto in una intercapedine. Bendato e legato è stato condotto fuori e liberato in buone condizioni di salute. Il secondo, a Cogoleto, riguardava un cucciolo rimasto incastrato in una ringhiera.

I Vigli del fuoco, grazie ad uno strumento elettro idraulico, hanno divaricato le sbarre e liberato l’animale. In questo caso, essendo ferito, è stato consegnato alle cure dei veterinari. In entrambi i casi erano presentii volontari zoofili della Una.

Non c’era già più nulla da fare, invece, per un cinghiale che (come già, ieri, un cerbiatto a Punta Vagno e un vitello sulla spiaggia di Sturla) è stato segnalato alle 8:00 di questa mattina da residenti della zona sulla spiaggia di Boccadasse. È intervenuta la Polizia locale che, alla luce del fatto che l’animale era già morto, non ha potuto fare altro che chiamare la ditta specializzata per lo smaltimento della carcassa.

