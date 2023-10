Biblioflolies 2023, “Donne e libri”. Da oggi la quarta edizione della rassegna nelle biblioteche genovesi

Incontri con scrittrici e scrittori, reading, presentazioni di novità del mondo editoriale e di libri pregiati, esposizioni bibliografiche animeranno per tre giorni le biblioteche civiche con una manifestazione unica nel suo genere, che sta diventando esempio e punto di riferimento per le strutture bibliotecarie italiane

Inizia oggi, mercoledì 25 , e prosegue fino a venerdì 27 ottobre, la quarta edizione della rassegna Bibliofolies, un evento ibrido, online e live, che promuove le biblioteche come luogo di aggregazione e patrimonio essenziale della vita culturale cittadina.

La quarta edizione, che ha come tema Donne di libri, coinvolge le biblioteche Berio, De Amicis, Benzi, Brocchi e Cervetto e Lercari con mostre librarie ed eventi che mettono in luce la capacità delle donne di esplorare, attraverso i libri le loro esperienze, le loro lotte e il loro impatto nella società. Tutte le iniziative sono gratuite.

Il programma:

EVENTO ONLINE

Da mercoledì 25 a venerdì 27 ottobre h 10 – Bibliotecando

sulla pagina facebook bi.G.met, filmati dedicati alle biblioteche civiche

BIBLIOTECA BERIO

Mercoledì 25 ottobre, inaugurazione h 17.30, Sala Chierici

Donne di libri. Talk show con le scrittrici Barbara Fiorio (Feltrinelli), Valeria Corciolani (Rizzoli) e l’editor Chiara Beretta. Conduce Maurizio Gregorini. Seguirà rinfresco.

Prenotazione obbligatoria su: https://bit.ly/45p3f93

BIBLIOTECA DE AMICIS

Dal 20 al 27 ottobre: Si dà il caso che io sia qui – esposizione bibliografica

Una selezione di albi illustrati, silent, racconti, romanzi e graphic novel nati dall’ispirazione creativa di autrici e illustratrici per bambini e ragazzi (e non solo): la Biblioteca De Amicis propone un percorso bibliografico dedicato alla poetessa polacca Wisława Szymborska, così come raccontata dalla fumettista Alice Milani. Il titolo della selezione è infatti un verso della poesia Non occorre titolo, contenuta in La fine e l’inizio (1993).

BIBLIOTECA BENZI

Dal 25 al 27 ottobre: Donne di libri – Una booktoker genovese (evento online)

Per aggiungere una pagina al grande libro delle straordinarie donne scrittrici del passato e del presente, la Biblioteca Benzi organizza un talk con Veronica Garreffa, giovane autrice genovese che ha dato vita alla saga de La guardiana dei draghi. Sul profilo TikTok della biblioteca, la booktoker racconterà della sua passione per il genere fantasy, al cuore della serie da lei realizzata, con qualche riflessione sul mondo dell’editoria femminile. L’intervista sarà pubblicata online nei giorni della manifestazione.

BIBLIOTECA CERVETTO

Giovedì 26 ottobre h 16.30: Presentazione del libro Connessione a rischio, un tecno-thriller ambientato a Genova di Emanuela Mortari

Un’occasione per riflettere sui temi attuali della sicurezza cibernetica, così come raccontato nel noir avvincente la cui protagonista deve fare i conti con la violazione dei suoi dati personali.

Dal 25 ottobre: Giallo e noir alla Biblioteca Cervetto – esposizione bibliografica con le proposte di lettura

Suggerimenti di lettura per chi trova interessanti i personaggi che si muovono in luoghi conosciuti e ambienti familiari ai liguri, al ritmo incalzante dell’alta tensione propria del genere thriller.

BIBLIOTECA LERCARI

Giovedì 26 ottobre h 17.30

Letture poetiche al femminile con Cristina Dotto (Passigli), Laura Accerboni (Einaudi), Laura Capra (Puntoeacapo). Conduce Claudio Pozzani.

Dal 25 ottobre: Donne di-versi – esposizione bibliografica

La Sala Cambiaso ospiterà un’esposizione dal titolo Donne di-versi, dedicata alle autrici che attraverso la poesia sono state capaci di trasmettere il loro sentire e di affrontare tematiche importanti per la loro epoca: donne diverse, fatte di versi. La raccolta, che coprirà un arco temporale che da inizio ‘900 arriva ai giorni nostri, vedrà protagoniste poetesse italiane e straniere, con un particolare focus su poetesse locali, che sono state capaci di creare un affresco in versi del loro tempo.

BIBLIOTECA BROCCHI

Dal 25 ottobre: La Saga familiare è donna – esposizione bibliografica

Partendo dalla letteratura per ragazzi, tra gli scaffali si trova Louisa May Alcott con i volumi di Piccole Donne e Piccoli Uomini. Per i lettori adulti Isabel Allende con La casa degli spiriti, un pilastro della narrativa femminile sudamericana, e Stefania Auci che con la sua saga dei Florio – L’inverno dei leoni e I leoni di Sicilia – è stata capace di comporre un mosaico familiare straordinario. E ancora Rebecca West, autrice inglese di La famiglia Aubrey, e la saga tutta al femminile Quando le montagne cantano di Nguyễn Phan Quế Mai, scrittrice e poetessa vietnamita. Tra i molti i libri al femminile ricordiamo Lessico famigliare di Natalia Ginzburg.

Giovedì 26 ottobre h 18 – STORIE DI FAMIGLIE

Raccontare i molti modi di essere famiglia. Incontro con le scrittrici Emilia Marasco e Valeria D’Agata

Mi piace: Mi piace Caricamento...