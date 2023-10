GoGoGe, un’app per muoversi su bus e treni e usare il car sharing

Un GenovaPass Amt da 24 ore in omaggio e uno sconto del 10% sullo sharing di Elettra fino alla fine del 2023

Sono le novità in arrivo da lunedì 23 ottobre per tutti i nuovi utenti di GoGoGe, la App dell’innovativo sistema MaaS (Mobility-as-a-Service), sviluppata in sinergia tra Comune di Genova e AMT con il supporto tecnologico di Hitachi Rail e MyCicero.

Lanciata in via sperimentale a maggio 2022 e oggi scaricabile gratuitamente da Play Store e App Store, GoGoGe consente con un’unica app di utilizzare modalità di trasporto diverse presenti a Genova: AMT con il proprio sistema multimodale, Genova Parcheggi con l’articolata offerta di sosta cittadina, la flotta di Elettra car sharing (a flusso libero-auto azzurre) e la rete Trenitalia.

L’App dispone anche della funzionalità di Travel Planner, attraverso la quale è possibile valutare le alternative di viaggio con il trasporto pubblico, sia per la parte gestita da AMT, sia per la parte offerta dal treno.

Per quanto riguarda i servizi ferroviari, tramite il Travel Planner è possibile cercare soluzioni di viaggio per tutte le destinazioni servite in Italia dal vettore ferroviario, prenotare e pagare i biglietti del treno direttamente dalla App. Il tutto con un unico strumento, il proprio smartphone, in modo semplice e intuitivo.

A partire da lunedì 23 ottobre, tutti i nuovi utenti dell’App riceveranno in omaggio, entro 72 ore dall’iscrizione, un GenovaPass di AMT, il titolo di viaggio da 24 ore del valore di 4,5 euro, utilizzabile direttamente dalla sezione “I miei Ticket”. È previsto anche uno sconto del 10% sull’utilizzo dei servizi di Elettra Car Sharing, valido fino alla fine di dicembre 2023.

Un test per MaaS, una tecnologia capace di integrare diverse modalità di trasporto e servizi di mobilità, mettendole a disposizione del passeggero in un’unica piattaforma su cui sia possibile pianificare il viaggio, integrando diversi servizi pubblici e privati e il pagamento per il loro utilizzo.

Nel suo funzionamento, GoGoGe integra anche la cosiddetta modalità “Postpagato”, una tecnologia innovativa applicata nell’ambito della rete urbana AMT: attivando l’App e il sistema Bluetooth è la stessa applicazione a connettersi con i sistemi installati a bordo di bus, metro, ascensori, funicolari e a memorizzare il viaggio.

Il collegamento è garantito dagli oltre 7.000 beacon installati sulle fermate, su tutta la flotta e gli impianti di AMT, che rilevano la presenza e garantiscono il collegamento con il sistema Portafoglio. Il pagamento viene addebitato a fine giornata applicando la logica del “best fare”, cioè la migliore tariffa su base giornaliera e settimanale per il cliente.



