Controlli in via della Maddalena, arresto dei Carabinieri e sanzione della Polizia locale

Notte di fuoco nella strada del centro storico, a pochi metri da via Garibaldi. Nella strada, i militari dell’Arma hanno trovato un ricercato, gli agenti della PL hanno identificato e multato un uomo per disturbo della quiete pubblica. In via San Luca due arresti dei CC per spaccio

Durante la notte, nel corso di un controllo ad un esercizio pubblico in via della Maddalena, è stato arrestato dai Carabinieri un cittadino senegalese di 40 anni con pregiudizi di polizia, poiché ricercato per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, dovendo scontare una pena detentiva di 6 mesi di reclusione. Al termine delle formalità l’uomo è stato ristretto presso il carcere di Marassi.

Intorno alle 22:00, nella stessa strada è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale che, oltre a sanzionare un uomo che arrecava disturbo alla quiete pubblica, ha segnalato la licenza di un locale alla direzione Commercio.

Sempre nel centro storico, i Carabinieri hanno denunciato un 30enne marocchino ed un’italiana di 35 anni, rispettivamente per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, e per violazione del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno in questo comune per 2 anni.

Arrestati due cittadini gambiani di 20 anni, con pregiudizi di polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di attività di osservazione e pedinamento nei vicoli, in via San Luca, individuavano due soggetti mentre cedevano cocaina ad un 40enne italiano. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di oltre 100 euro, provento dell’illecita attività. Nel medesimo contesto, da un’accurata ispezione del luogo, i militari, recuperavano occultate sotto la saracinesca di un fondo oltre 20 dosi di crack e cocaina. L’acquirente, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacente.

In copertina: foto di repertorio

