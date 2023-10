Rissa nella movida, interviene la Polizia locale. Due uomini fermati e poi denunciati

È successo intorno alla mezzanotte. Poi, tra le 2:00 e le 3:00, due persone soccorse per traumi dal 118

Botte nella movida, in piazza Ferretto e via San Donato: l’epicentro della vita notturna della città vecchia. Gli agenti della Polizia locale presenti in zona per l’ordinario controllo serale e notturno hanno dovuto chiamare rinforzi. All’arrivo di un gran numero di operatori di PL, c’è stato il fuggi fuggi generale, ma due dei contendenti sono stati fermati e portati nella sede di piazza Ortiz.

Nel trasporto, uno dei due è riuscito anche a sfasciare l’autocella, una delle auto della Polizia locale che hanno la parte posteriore dell’abitacolo rinforzata per permettere il trasporto in sicurezza dei fermati.

I due, entrambi di nazionalità ecuadoriana, sono stati denunciati. Quello che ha dato in escandescenze nell’autocella per danneggiamento e rifiuto di declinare le generalità, l’altro per rissa. Entrambi sono anche denunciati per inosservanza delle leggi sull’immigrazione.

Poco più tardi il 118 ha dovuto inviare due ambulanze per due casi distinti. Alle 2:10, in piazza delle Erbe, una persona è stata soccorsa per traumi ed emorragia ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dalla Croce Bianca Genovese. È stata, invece, la Croce Verde Genovese ad accompagnare, sempre al Galliera, un altro ferito, soccorso in via San Donato alle 2:45.

In copertina: foto d’archivio





