Miglio Blu, per la gara di nuoto nell’Area Marina Protetta 120 uomini e 65 donne

Vincitori della manifestazione: Maria Claudia Cerza, prima donna classificata, e Stefano Gentile (nella foto), primo classificato assoluto e primo uomo classificato, per la categoria agonisti; Francesca Cressoni, prima donna classificata, e Lorenzo Assandri, primo uomo classificato, per la categoria amatori

Si è conclusa la nona edizione del Miglio Blu, la gara di nuoto organizzata da Outdoor Portofino nell’Area Marina Protetta di Portofino.

L’evento, andato sold out nell’ultima settimana, conferma il successo internazionale delle passate edizioni: i partecipanti provengono non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Prevalenza di adesioni maschili con 120 uomini iscritti contro le 65 donne.

La manifestazione ha il contributo e il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e della Regione Liguria, e il patrocinio del Comune di Portofino, dell’Area Marina Protetta di Portofino e dell’Endas.

La nona edizione del Miglio Blu si è svolta in una calda mattina di ottobre e ha fatto registrare il sold out. Sono stati oltre duecento gli iscritti alla gara di nuoto in acque libere che si è tenuta nell’Area Marina Protetta di Portofino.

Dopo il briefing sulla spiaggia di Punta Pedale, i nuotatori si sono sfidati in una nuotata ai piedi dell’Abbazia della Cervara con sfondo su Portofino. Vincitore assoluto è stato Stefano Gentile che in 24 minuti e 33 secondi ha percorso 1,852 km. La prima donna a tagliare il traguardo in 31 minuti 5 secondi è stata Maria Claudia Cerva. Quest’anno sono stati raggiunti risultati eccellenti in termini di provenienza: diverse regioni italiane (tra cui Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto) e quattro diverse nazionalità (Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Italia).

Francesca Canicchi,Presidente comitato regionale ENDAS Liguria dichiara: «Questo evento di particolare pregio, promosso da Outodoor portofino, che coinvolge persone di tutte le età, agonisti e amatori e si svolge in un contesto meraviglioso: l’Area Marina Protetta di Portofino, che è un appuntamento tanto atteso da tutti! In Liguria, Outdoor Portofino promuove iniziative e attività all’aria aperta in mare e sulla terraferma regalando emozioni straordinarie!».

«Un sold out più che meritato per questa nona edizione del Miglio Blu e una grande soddisfazione per Outdoor Portofino! Grazie all’ampia partecipazione da diverse parti d’Italia e d’Europa, abbiamo vissuto una nuova occasione per vivere l’Area Marina Protetta di Portofino, coltivando i sani valori dello sport. Per questa edizione i partecipanti arrivavano non solo da tutto il centro-nord Italia, ma anche da Francia, Inghilterra e Stati Uniti! Questo ci riempie di orgoglio!» dichiara Alessandra Tixi, socia fondatrice di Outdoor Portofino e organizzatrice dell’evento.

Si ringraziano il Comune di Santa Margherita Ligure e la Regione Liguria per il contributo e il patrocinio alla manifestazione, e il Comune di Portofino, l’Area Marina Protetta di Portofino e l’Endas per il patrocinio.

Il Miglio Blu è realizzato grazie alla preziosa collaborazione tra Outdoor Portofino e la Federazione Italiana Cronometristi, insieme a quella con gli sponsor ufficiali Cressi Swim, Latte Tigullio, Usobio e Niasca Portofino, partner che da sempre contribuiscono a rendere questa manifestazione ancora più speciale e coinvolgente.

Prime tre classificate categoria agoniste donne: 1° Maria Claudia Cerza (31’05), 2° Giulia Olmi (31’32), 3° Alessia Fratini (31’38)

Primi tre classificati categoria agonisti uomini: 1° Stefano Gentile (24’23) , 2° FiIlippo Maria Reggiani (25’30), 3° Paolo Perrotti (25’37)

Prime tre classificate categoria amatori donne: 1° Francesca Cressoni (32’18), 2° Chilovi Patrizia (33’27), 3° Rica Baruffi (35’57)

Primi tre classificati categoria amatori uomini: 1° Lorenzo Assandri (27’18), 2° Giacomo Caselli (29’38), 3° Andrea Brugnolo (29’57)

