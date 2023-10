La Protezione Civile organizza spettacolo per comperare un tranciaerba per mettere in sicurezza rivi, fiume e strade

Venerdì 6 ottobre a Villa Rossi a Sestri Ponente sarà una serata di musica e divertimento ma soprattutto beneficenza con I Trilli, Tropico del Blasco, I Cugini della Corte, Buddies Band, Scuola Danza Linda Semba e Cocker Power

Dalle ore 23 seguirà dj set con Robin 48 e Pitta Dj. Presenta la serata il comico Gabri Gabra.

L’evento è organizzato dal Consorzio Protezione Civile del Municipio VI Medio Ponente per l’acquisto di un trattore con tranciaerba per mettere in sicurezza rivi, fiumi e strade a tutela del territorio.

“Tanti volontari per tanti interventi a tutela del territorio e della cittadinanza.Questo è quello che con orgoglio il consorzio di Protezione Civile del Municipio 6 Medio Ponente tutti i giorni offre a noi mettendosi sempre a disposizione per il prossimo – racconta Paolo Carissimo capogruppo Lega Municipio VI Medio Ponente – . Oggi siamo Noi cittadini a dover aiutare la Protezione Civile che ha bisogno di un trattore con trincia erba per migliorare gli interventi di messa in sicurezza dei nostri fiumi, rive e strade, tutto questo per scongiurare possibili disastri. C’è bisogno di molto aiuto, quindi accorrete numerosi, non si può rimanere indifferenti”.

