Prima mangia la merce del supermercato, poi colpisce con pugni e spray al peperoncino la guardia. Arrestato dalla PL

Un agente del 3º distretto, alle 3:15 della scorsa notte, tornando in sezione, ha sentito il rumore della colluttazione tra il ladro diciannovenne e la guardia giurata ed è intervenuto, arrestando il malvivente. In difesa della guardia era intervenuto anche un cliente

È successo nel supermercato Carrefour di via Canevari, a pochi passi dalla sezione della Polizia locale del 3º distretto. Il punto vendita è aperto h24. Un giovane tunisino ha deciso di fare uno spuntino in piena notte, saccheggiando gli scaffali. Si è rimpinzato, quindi ha agguantato altri generi alimentari: una confezione di bocconcini di pollo, una confezione di formaggio, un filoncino di pane e una scatoletta di tonno, il tutto per un valore di poco più di 10 euro. Poi ha puntato verso l’uscita. Un dipendente del punto vendita gli ha chiesto più volte di pagare, mentre si avvicinava l’addetto alla sicurezza che si è parato davanti all’uscita per non far uscire il ladro.

Per tutta risposta, il diciannovenne prima ha sferrato un pugno alla guardia, poi gli ha spruzzato addosso spray al peperoncino. Tra i due è nata una colluttazione. Un cliente del supermercato ha tolto delle mani del malvivente la bomboletta e nel frattempo è intervenuto l’agente che è riuscito a fermare il malvivente.

Il diciannovenne è stato arrestato per la rapina impropria e lesioni alla guardia (reato per cui ha un precedente) ed è stato anche denunciato per l’inosservanza alle leggi sull’immigrazione.

