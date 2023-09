Uomo armato di mannaia semina il panico a Principe *** Catturato dalla Polizia

La Polfer sta cercando di fermarlo. Passeggeri nel panico in stazione

L’uomo, probabilmente nordafricano, stava litigando con un connazionale. A un certo punto ha tirato fuori una mannaia o un grosso coltello da cucina. Nella fuga ha sbattuto contro una porta un passeggino con un bimbo di una coppia di turisti del Nord Europa. Questo raccontano i cittadini presenti in stazione.

L’uomo sarebbe salito su un treno diretto a ponente.

Il treno sarebbe fermo nella stazione di Sestri Ponente e la Polizia lo starebbe cercando a bordo.

Aggiornamento: l’uomo è stato trovato dalla Polizia di Stato a bordo del treno.

Aggiornamento: Verso fine luglio questo tunisino, stabilizzato in Italia, quindi regolare sul territorio nazionale, denuncia lo smarrimento di carta d’identità e passaporto. Oggi l’uomo è andato in stazione perché aveva un appuntamento con un connazionale che avrebbe dovuto restituirgli quanto aveva smarrito. Lui si è presentato con un amico. Nel momento in cui i tre si sono incontrati, l’uomo che avrebbe dovuto restituire all’altro i documenti chiede 50 € per renderli. Sembra, dunque, consumarsi un’estorsione. Il tunisino che aveva denunciato lo smarrimento versa i 50 €. Il presunto estorsore, però, gli chiede altri250 € per consegnare il passaporto. Alla richiesta di ulteriori soldi, la persona che accompagna la presunta vittima dell’estorsione si infastidisce e dà uno spintone al presunto estorsore.

Quest’ultimo cade a terra e, a quel punto, prende un coltello dalla tasca prende un coltello (si tratta di un coltello da cucina e non di una mannaia come precedentemente scritto e come avevano riferito diverse persone presenti in stazione), ma non lo punta contro gli altri due. Lo tiene in mano e scappa. Nel parapiglia generale, ovviamente le persone presenti in stazione si spaventano. Il presunto estorsore fugge e riesca a salire su un treno diretto a Savona. La Polfer lo capisce, ma ormai il treno ha chiuso le porte ed è partito. Vengono allertate le Volanti. Intanto il convoglio si ferma alla stazione di Sestri Ponente, dove i poliziotti lo trovano e lo fermano. La Polizia sta ora valutando se denunciarlo o procedere al fermo per estorsione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...