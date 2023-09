Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici 2023 – IL PROGRAMMA

SHARPER 2023, appuntamento venerdì 29 settembre in 14 città con la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici

SHARPER 2023: per la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, oltre 800 eventi organizzati dalle 14 città della rete, con più di 1000 ricercatori e più di 200 partner coinvolti in tutta Italia.

Il 29-30 settembre l’ormai classico appuntamento con la Maratona SHARPER : 24 ore di dirette, contributi da tutte le città.

: 24 ore di dirette, contributi da tutte le città. Anche per l’edizione 2023 ampio spazio dedicato a iniziative di informazione e coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado attraverso gli eventi di Researchers@school.

European Researchers’ Night

Torna venerdì 29 settembre 2023 la European Researchers’ Night, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e cittadinanza.

L’evento, che si svolge contemporaneamente in 29 Paesi, è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie actions – MSCA) e si pone 4 obiettivi principali:

avvicinare la ricerca e i ricercatori al pubblico

promuovere i progetti di ricerca in tutta Europa e fuori dall’Europa

aumentare l’interesse dei giovani alle carriere scientifiche

mostrare l’impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana delle persone

European Researchers’ Night… in Italy

SHARPER (SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps) è uno dei nove progetti italiani sostenuti dalla Commissione Europea per la realizzazione della European Researchers’ Night. Scopo del progetto è rispondere all’esigenza di valorizzare la figura dei ricercatori e delle ricercatrici e il loro ruolo nella società. Per raggiungere questo obiettivo, l’idea centrale dei promotori di SHARPER è stata, fin dal 2013, quella di interpretare la “Notte” come un’opportunità di festa per condividere con il grande pubblico le passioni che animano i ricercatori nel proprio lavoro scoprendo che queste passioni sono comuni a chiunque.

SHARPER 2023 si svolge in 14 città italiane: Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste, con il coordinamento dall’impresa sociale Psiquadro, ed è realizzato in collaborazione con un consorzio che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, il centro della scienza Immaginario Scientifico, l’associazione Observa Science in Society e 5 università: Politecnica della Marche, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di Palermo, Università di Perugia.

Uno sforzo corale che vede coinvolte oltre 200 tra istituzioni, partner culturali e atenei tra cui: Università di Camerino, Università di Macerata, Università di Genova e Università di Sassari che coordinano le attività nei rispettivi territori. La collaborazione su tutto il territorio nazionale è rafforzata dall’impegno diffuso di enti di ricerca quali: CNR, INAF e INGV.

Più di 800 iniziative tra eventi in presenza e attività online. Spettacoli e concerti, visite live e virtuali, workshop, seminari e conferenze, dimostrazioni e open lab, esposizioni fisiche e mostre digitali, giochi e quiz: un programma composito, multidisciplinare e multicanale che si ispira alle cinque missioni previste in Horizon Europe relative alle sfide chiave per il futuro europeo e globale; dall’adattamento climatico alla lotta contro il cancro passando per la salvaguardia dei mari e alla promozione dei progetti e delle idee sostenibili che daranno forma alle città del futuro, fino alla realizzazione di progetti di citizen science per migliorare collettivamente la salute del suolo. Approfondire la riflessione sulle 5 Missions EU rappresenta anche l’occasione per proiettare il progetto nell’orizzonte temporale a lungo termine delle sfide contenute nell’Agenda 2050.

SHARPER e la scuola

Novità dell’edizione 2023 anche la vasta sezione di attività per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado attraverso il programma Researchers@school che si è svolto nel corso di tutto l’anno scolastico 2022/2023 con attività specifiche realizzate dalle singole città e progetti speciali sviluppati congiuntamente a livello nazionale come Sumo Science, Ricerca improbabile e Research show.

Proprio il 29 settembre, presso l’Auditorium Santa Cecilia di Perugia e in diretta sui canali social di SHARPER, si conclude il torneo nazionale Sumo Science che ha coinvolto ben 64 tra ricercatori e ricercatrici delle città SHARPER. La finale che si svolge a due giorni di distanza da quella riservata ai ricercatori Marie Curie, sempre dal vivo, il 27 settembre dall’Auditorium Santa Cecilia con ingresso gratuito.

La maratona online

Oltre agli eventi in presenza, SHARPER 2023 non abbandona i formati digitali felicemente sperimentati nelle edizioni precedenti e ripropone la maratona online con 24 ore di comunicazione scientifica in collegamento da tutte le città italiane sedi del progetto, a partire dalle ore 09:00 di venerdì 29 settembre: un viaggio nella ricerca, da Trieste alle Marmore, passando per Lula fino ai siti archeologici nella valle del Drino in Albania.

Da non perdere, alle ore 21:00, lo spettacolo dei IgNobel: in collegamento dagli Stati Uniti il suo inventore, Marc Abrahams, dialoga con gli ospiti dello studio di Perugia sui premi alle ricerche scientifiche che prima fanno ridere e poi riflettere.

Durante la maratona online anche la premiazione di alcune scuole secondarie delle città SHARPER che hanno preso parte al progetto Ricerca improbabile.

SHARPER 2023 a Genova

Per il terzo anno consecutivo, il capoluogo ligure partecipa alla Notte europea dei ricercatori (European Researchers’ Night) come città sede di SHARPER.

A Genova, il progetto è coordinato dall’Università di Genova e dall’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova e organizzato insieme con IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Associazione Festival della Scienza, ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, Comune di Genova e la partecipazione di Acquario di Genova, ARPAL – Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, TICASS – Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile, ALISA – Azienda ligure sanitaria, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e Osservatorio Astronomico del Righi.

In presenza, ai Giardini Luzzati, a Palazzo Rosso e, novità di questa edizione, anche all’Acquario di Genova!

SHARPER è nel centro storico di Genova, ai Giardini Luzzati, dal pomeriggio alla notte di venerdì 29 settembre 2023: 7 postazioni distinte a formare un unico “Science village” e uno speciale “Science corner” dove ricercatrici e ricercatori degli enti partecipanti interverranno sui grandi temi della scienza: dai misteri della galassia allo studio degli habitat acquatici, dalla medicina applicata allo sport all’uso del gioco per comprendere i meccanismi dell’apprendimento e delle dipendenze passando dalle nanotecnologie all’intelligenza artificiale.

I Giardini Luzzati sono location anche per lo spettacolo “Non sono un robot: intelligenza animale vs IA” dell’attore Alessandro Bergallo, con la partecipazione di Emanuele Micheli, ingegnere della Scuola di robotica, e Guido Gnone, ricercatore dell’Acquario di Genova: un confronto tra intelligenza animale e artificiale per parlare di scienza con una buona dose di (umana) ironia.

Come nell’edizione dello scorso anno, Palazzo Rosso apre straordinariamente il secondo piano nobile e il mezzanino con le stanze segrete dell’appartamento di Anton Giulio II Brignole-Sale e propone, grazie alla Direzione attività e marketing culturale – Servizi educativi dei Musei Civici di Genova, visite guidate che accompagnano i visitatori nella magia dell’alcova privata di un bon vivant di fine Seicento. Inoltre, i Musei Civici di Genova, con un vasto patrimonio tra archeologia, arte, storia e scienze naturali, presentano il dietro le quinte e il lavoro di esperti di diverse discipline, umanistiche e scientifiche, che studiano, conservano, restaurano e valorizzano le collezioni offrendo alla comunità allestimenti aggiornati, mostre, attività educative ed eventi.

Infine, fra le grandi novità dell’edizione 2023, l’apertura straordinaria dell’Acquario di Genova che accoglie il pubblico per una serata speciale in compagnia dei suoi ricercatori e delle sue ricercatrici (visita serale gratuita, a numero chiuso, con ritiro dei ticket di accesso a partire dalle ore 18:30 presso la postazione alla base dello scalone d’ingresso; accessi divisi in 4 fasce orarie, ognuna per max 50 persone dalle 19 alle 19:30, dalle 19:30 alle 20, dalle 20 alle 20:30 e dalle 20:30 alle 21).

Link utili

Dettaglio di tutte le attività a Genova : www.sharper-night.it/sharper-genova

: www.sharper-night.it/sharper-genova Progetto nazionale SHARPER : www.sharper-night.it

: www.sharper-night.it European Researchers’ Night: marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu

Mi piace: Mi piace Caricamento...