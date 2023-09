Teatro dell’Ortica, una settimana di laboratori e spettacoli. Ripartono i corsi di formazione teatrale per giovani e adulti

Prosegue senza soluzione di continuità l’attività del Teatro dell’Ortica, impegnato in questi mesi autunnali nella rassegna teatrale “INGEGNI – soluzioni teatrali fuori dal comune”. Sono due gli appuntamenti presenti in calendario questa settimana che in qualche modo hanno un legame tra loro e tra l’attività che la compagnia teatrale porta avanti durante l’anno

Mercoledì 27, infatti, presso lo Spazio 21 di Quarto Pianeta (presso l’ex ospedale psichiatrico di Quarto) dalle 10,30 gli attori e le attrici del Gruppo Teatrale Stranità apriranno le porte alla cittadinanza, con una sessione di laboratorio aperta a tutti. Un’occasione unica per prendere parte ad un viaggio che dura da tanti anni e che rappresenta una realtà unica a livello nazionale. L’ingresso è libero.

Domenica 1 ottobre alle ore 16,30, invece, presso il Teatro dell’Ortica andrà in scena “Cantico delle città”, uno spettacolo nato durante i laboratori teatrali condotti lo scorso anno, seguendo le suggestioni dei nostri allievi. Allievi che saranno gli attori di questa rappresentazione che mette al centro il rapporto tra persone e territorio urbano: “Le città: centri urbani, confini frastagliati, periferie spesso dimenticate. Spazi dilatati, spazi inavvicinabili, spazi labirinto, spaesamenti, smarrimenti, frammenti, crepe. Orientarsi è possibile se si avvia l’esplorazione a partire dall’umanissimo microcosmo del corpo. Dal luogo in cui si è. Aperti a un movimento che si appropria dello spazio alla ricerca della sua libertà. Per dare voce a una città enigmatica, dilatata, frastagliata, plurale e polifonica”. Ingresso libero

Questi due appuntamenti danno il la anche per l’inizio di un nuovo ciclo dei corsi che ogni anno il Teatro dell’Ortica organizza per grandi e piccini. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, infatti, riprende l’attività formativa del Teatro dell’Ortica: le lezioni inizieranno ad ottobre e come di consueto si terranno negli spazi del teatro di Molassana, in via Allende 48. Nel corso dell’anno saranno sviluppati percorsi differenziati che porteranno alla realizzazione di più spettacoli che saranno inseriti nella programmazione del Teatro dell’Ortica.

Per gli adulti sono in partenza tre corsi dedicati all’apprendimento, alla ricerca e allo studio delle tecniche teatrali. Il corso base, tenuto dai docenti Federica Barbaglia e Claudia Benzi si focalizzerà sulla creazione teatrale portando alla realizzazione di uno spettacolo inedito a partire dalle suggestioni del gruppo di lavoro. Il corso avanzato, riservato a chi ha già frequentati i corsi del Teatro dell’Ortica per almeno due anni, sarà condotto da Mauro Pirovano e Claudia Benzi e prevede un percorso approfondito attraverso materie specifiche quali dizione, uso della voce e del respiro, immedesimazione nel personaggio. Il laboratorio avrà la finalità di portare in scena la comicità nella storia del teatro dai greci ai giorni nostri. Infine anche quest’anno si terrà il corso di teatro in lingua genovese, guidato da Mauro Pirovano: un tuffo nel teatro dialettale dalle origini agli autori contemporanei, alla ricerca delle radici per mettere in scena le storie e le tradizioni tramandate dai nonni.

Per i più piccoli confermata anche quest’anno la doppia offerta formativa con un corso dedicato ai bambini fino ai 10 anni, con i docenti Federica Barbaglia e Martina Fochesato (le lezioni durano 90 minuti)e uno dedicato agli adolescenti (con lezioni da 120 minuti) condotto da Federica Barbaglia e Lucia Razeto. Entrambi i corsi prevedono un incontro settimanale di un’ora mezza rispettivamente al martedì e al mercoledì.

“Il teatro è un mezzo prezioso per conoscere il proprio corpo, superare le timidezze, incontrare altri ragazzi e imparare a esprimersi giocando e divertendosi – commenta Giancarlo Mariottini, direttore artistico del Teatro dell’Ortica – Costruire uno spettacolo tutti insieme diventa così non solo occasione di esibizione, ma anche esperienza di libera creazione, di educazione e di crescita”. Per i corsi la partecipazione alla prima lezione è libera”.

Riprendono anche le lezioni per il percorso biennale del Master in Pedagogia Teatrale, per far conseguire agli allievi competenze altamente qualificate direttamente spendibili in ambito lavorativo (Scuola, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati, nonché libera professione).

Per questo master il Teatro dell’Ortica è in convenzione con il Centro Formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici Phronesis, Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreti del 25 ottobre 2001 – 31 luglio 2002 – 26 ottobre 2005 – 15 luglio 2014.

“Come Teatro dell’Ortica portiamo avanti da anni sui territori un’idea e una pratica di teatro che vede uno dei suoi obiettivi fondamentali nella formazione, intesa come possibilità di contattare e conoscere sé e l’altro – conclude Mariottini – Occuparsi di teatro sociale e di comunità significa necessariamente avere una vocazione per la formazione. È un’orizzonte in cui le pratiche messe in moto non rimangono appannaggio di pochi, ma vengono sparse il più possibile nella collettività.”

