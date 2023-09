Salone Nautico, ieri al Ducale il charity gala a supporto della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro

Per la prima volta, nove chef stellati sono stati chiamati a lavorare insieme per rappresentare, in occasione di un evento unico e dal nobile scopo, le unicità di un territorio che per vocazione e per tradizione è votato al mare

Riflessi, giochi di luci ma soprattutto l’intenso blu del mare ha fatto da sfondo e avvolto in un’atmosfera di grande effetto la meravigliosa Sala del Maggiore Consiglio di Palazzo Ducale, dove ieri sera, 23 settembre, si è svolto Mare Stellato, il Charity Gala a supporto della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro organizzato in occasione del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova.

Confindustria Nautica e Regione Liguria in questa edizione del Salone hanno deciso di andare oltre al concetto di esposizione del meglio della produzione della nautica e della sua filiera, portando il mare anche in città e promuovendo un evento che con il Salone ha un denominatore comune: l’eccellenza. E in un momento dove i riflettori sono puntati sul successo dell’industria nautica italiana e sul concetto del bello e fatto a regola d’arte non potevano che essere chiamati a dare la loro interpretazione di eccellenza importanti chef stellati, scelti nel firmamento dei gourmand del territorio ligure. Per la prima volta, nove chef sono stati chiamati a lavorare insieme per rappresentare, in occasione di un evento unico e dal nobile scopo, le unicità di un territorio che per vocazione e per tradizione è votato al mare.

A creare il legame di tutti i valori alla base di questo evento, la conduttrice televisiva ed ex Miss Italia, Roberta Capua, madrina della serata, che ha presentato gli chef e le loro creazioni accompagnando gli ospiti in questo percorso d’eccellenza.

Per dare inizio alla degustazione dei piatti, Roberta Capua ha chiamato sul palco Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria e Marco Bucci, sindaco di Genova.

Marina Stella ringraziando tutti per la presenza alla serata e al 63esimo Salone Nautico Internazionale, ha commentato: “Il nostro mare esprime eccellenze che abbiamo celebrato anche ieri durante la serata dedicata al Design Innovation Award. Eccellenza che si vede anche attraverso le creazioni dei nostri chef. È importante sostenere progetti selezionati e straordinariamente utili per la nostra società come quelli di Airc. Ne siamo orgogliosi. Ogni anno cerchiamo di associare al territorio qualcosa di importante, perché come le nostre aziende svolgono un ruolo sociale per la filiera occupazionale e per le tante famiglie che lavorano nella nostra industria, allo stesso modo riteniamo essenziale essere sempre più vicini a eventi che esprimono attenzione alla ricerca e ai temi legati al sociale”.

Il presidente Giovanni Toti ha evidenziato che quest’anno “brillano tantissime stelle. Basta girare per la città, il Salone è il cuore ma non è più un cuore che batte da solo. È un cuore che batte insieme alla città, insieme ai tanti eventi costruiti come quello di questa sera, che unisce il business, che ha una sua valenza sociale per i posti di lavoro, l’occupazione, la crescita economica e l’opportunità per tante persone, alla generosità delle persone per aiutare l’ottima causa dell’Airc. Ringrazio Confindustria Nautica e le Stelle che cucineranno per noi. È un altro pezzo di una sinergia che costruiamo ogni giorno”.

Nel suo intervento il Primo cittadino, Marco Bucci, ha ringraziato gli ospiti per la loro presenza. “Genova vi ringrazia perché state facendo una cosa importante, non solo per voi, ma anche per la città. È la passione che spinge le vostre aziende a lavorare in questo modo. Per noi è stato fonte di lavoro, di sacrificio, di grande ricchezza economica e occupazionale. Il mare è importante, quindi va tutelato, non roviniamolo e andiamo avanti perché è la fonte primaria su cui poi tutti quanti lavoriamo insieme. Ringraziamo voi e un sistema come quello della nostra città che sta diventando migliore giorno dopo giorno e internazionale. Una città che vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli e alle prossime generazioni”.

Roberta Capua, sottolineando quanto AIRC fa per la ricerca, principale fonte di investimento per 6.000 ricercatori, ha invitato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, e il Presidente Toti a salire sul palco e consegnare la donazione al Presidente di AIRC, Lorenzo Anselmi. Un momento intenso che ha sottolineato quanto sia importante il contributo di tutti per continuare a supportare e sostenere lo straordinario lavoro dei 6mila ricercatori che lavorano Airc e costruire un futuro sempre più libero dal cancro.

