Una femmina dei pavoni di Arenzano ricoverata al Cras Enpa: ha una brutta infezione

L’ente: «L’esemplare proviene da Arenzano, dove spesso gli esemplari vengono rinvenuti in giro (stazione, lungomare, strade) creando non pochi disagi e con rischio di incidenti». Dopo la cura sarà rilasciata in ambiente protetto

«Un CRAS, in genere, si occupa solo di animali selvatici in difficoltà ma non potevamo rifiutarci di aiutare questa femmina di pavone – scrive Enpa sulla propria pagina Fb -. L’esemplare proviene da Arenzano, dove ormai la colonia proveniente del parco è talmente numerosa che spesso gli esemplari vengono rinvenuti in giro (stazione, lungomare, strade) creando non pochi disagi e con rischio di incidenti».

«La femmina di pavone presenta una brutta infezione alle vie respiratorie, tale da richiedere una terapia antibiotica importante – concludono al Cras -. Attualmente ha ripreso ad alimentarsi e confidiamo a breve possa essere rilasciata in ambiente protetto, evitandole ulteriori rischi».

