Struppa, via Trossarelli alle 22:00 riaperta a senso unico alternato

Sono stati posizionati semafori per regolare il flusso dei veicoli e newjersey per delimitare la parte della strada dove si potrebbero verificare altri crolli dopo la frana dei giorni scorsi e mettere, così, il transito in sicurezza

Il tratto di muro crollato, che ha causato la caduta sulla strada di rocce e terra, non è del Comune, ma della parrocchia di San Cosimo di Struppa. È venuto giù a causa delle intense piogge il 22 settembre scorso. Sul posto, oltre alla Polizia locale per le chiusure, erano arrivati i Vigili del fuco, che hanno chiuso la strada al transito. Oltre al blocco rappresentato dalla frana c’erano 259 abitazioni e 521 residenti divisi in 279 nuclei familiari.

Il Comune si era immediatamente attivato per far rimuovere decine di metri cubi di terra e rocce da Aster. L’intervento definitivo, però, potrà avvenire solo quando il fronte franoso si sarà stabilizzato. La Parrocchia si è rivolta a un’azienda specializzata per la messa in sicurezza.

Fino all’apertura a senso unico alternato di questa sera, i residenti a monte della frana potevano usare solo una via pedonale da salita San Cosimo di Struppa. L’assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino, oltre a fare in modo che si provvedesse alla messa in sicurezza in tempi stretti, aveva anche organizzato con la Asl un servizio di trasporto nel caso di emergenze sanitarie a monte. Il senso unico alternato, ora, risolve una buona parte dei problemi.

Resta interdetta la parte superiore alla frana (il muraglione sosteneva un’area con un campetto da calcio) fino a consolidamento della spalletta di terreno.

