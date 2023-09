Amiu cerca locali: uno per sede operativa, l’altro per rimessaggio dei mezzi

Il termine per la presentazione di entrambe le manifestazioni di interesse da parte dei proprietari è fissato nelle ore 12:00 del giorno 2 ottobre prossimo

Sono due le indagini di mercato per l’individuazione di un immobile da adibire a sede operativa AMIU Genova e un’altra per un altro immobile o un’area per il rimessaggio di mezzi operativi AMIU.

Nel primo caso si tratta di una ricerca di un immobile che può essere ubicato nel Comune di Genova o in quello di Serra Riccò o di Sant’Olcese.

Ecco dove scaricare i documenti necessari https://www.amiu.genova.it/indagini-di-mercato-per-acquisto-di-una-sede-operativa-e-di-unarea-per-rimessaggio-mezzi-operativi-di-amiu-spa/?preview_id=19632&preview_nonce=190cbf0de4&_thumbnail_id=13916&preview=true

a manifestazione d’interesse, sottoscritta dal proprietario dei locali, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire ad:

Amiu Genova SpA, Via Gabriele D’Annunzio 27, 16121 Genova SOLO mediante posta elettronica certificata all’indirizzo AMIU@PEC.AMIU.GENOVA.IT;

L’oggetto del presente avviso: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN AREA O IMMOBILE DA ACQUISIRE IN PROPRIETA’ O IN LOCAZIONE DA DESTINARE A RIMESSAGGIO MEZZI OPERATIVI DI AMIU GENOVA SPA – NON APRIRE”

Nel secondo caso si tratta di una ricerca di un immobile o di un’area che essere ubicata nell’intero territorio del Comune di Genova, preferibilmente nei municipi di Valbisagno o Valpolcevera

Ecco dove scaricare i documenti necessari https://www.amiu.genova.it/indagini-di-mercato-per-acquisto-di-una-sede-operativa-e-di-unarea-per-rimessaggio-mezzi-operativi-di-amiu-spa/?preview_id=19632&preview_nonce=190cbf0de4&_thumbnail_id=13916&preview=true

La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal proprietario dei locali, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire ad:

Amiu Genova SpA, Via Gabriele D’Annunzio 27, 16121 Genova, SOLO mediante posta elettronica certificata all’indirizzo AMIU@PEC.AMIU.GENOVA.IT;

L’oggetto del presente avviso, ossia: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN AREA O IMMOBILE DA ACQUISIRE IN PROPRIETA’ O IN LOCAZIONE DA DESTINARE A RIMESSAGGIO MEZZI OPERATIVI DI AMIU GENOVA SPA – NON APRIRE”;

