Domenica sera a Villa Serra il “JeansParty” organizzato dal consorzio e dal Comune

Il comunicato del Comune

Domenica, dalle 18 alle 24, una festa con intrattenimento musicale, dal jazz alle musiche anni Ottanta con dischi in vinile e dj set, immersa nel verde del parco storico di Villa Serra di Comago, nel cuore della Val Polcevera, con il jeans come dress code d’obbligo per tutti i partecipanti. È il JeansParty, l’evento organizzato dal Consorzio di Villa Serra con il coordinamento del responsabile eventi Paola Gavoglio insieme al Comune di Genova, sotto la direzione del curatore generale di GenovaJeans Anna Orlando.

Alle 19.30 porteranno un saluto di benvenuto gli organizzatori, i sindaci di Serra Riccò Angela Negri e di Sant’Olcese Sara Dante, del vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi e degli assessori all’Ambiente Matteo Campora e al Commercio e Artigianato Paola Bordilli.

Il JeansParty è una delle iniziative che fanno parte del percorso di informazione e di avvicinamento alla nuova edizione di GenovaJeans, in programma dal 5 all’8 ottobre nel centro storico di Genova, nella cosiddetta ‘via del jeans’ tra via Prè, via del Campo, Fossatello e via San Luca.

Per iniziare a scoprire questa nuova edizione, Villa Serra di Comago apre i cancelli per una serata a ingresso gratuito, dedicata a uno dei valori fondanti di GenovaJeans: la sostenibilità ambientale legata alla produzione, al consumo responsabile e al riuso di uno dei tessuti più inquinanti in assoluto.

Il JeansParty, con il patrocino dei Comuni di Sant’Olcese e Serra Riccò, è realizzato con il supporto di AMIU Genova e Farmacie Comunali, in collaborazione con l’Associazione Amici di Villa Serra, Regione Liguria, e Humana People to People Italia, l’ente no profit che posizionerà 346 contenitori stradali nella città metropolitana di Genova per il nuovo servizio di raccolta di abiti usati in città. Al JeansParty tutti i partecipanti potranno consegnare i propri capi usati, non solo jeans, e ricevere un gadget offerto da Rechiclo, rigorosamente realizzato con tessuto jeans di riuso. Helan metterà a disposizione altri omaggi di cosmesi naturale.

Oltre all’intrattenimento musicale, i visitatori troveranno un’area dedicata allo street food.

Collegamenti Amt

AMT ha predisposto navette gratuite tra Bolzaneto (casello autostradale) e villa Serra di Comago. Il servizio sarà attivo dalle 16.30 alle 00.30 con frequenza di circa 20 minuti sul seguente percorso: direzione monte, via F. Bruzzo (fermata 0152 Sardorella 1/Mercato), via Sardorella, via G. Poirè, via Don L. Sturzio, Villa Serra; direzione mare, Villa Serra, via Don L. Sturzio, via G. Poirè, via Sardorella, via F. Bruzzo (fermata 0199 F. Bruzzo 1/Mercato).

Entrambe le fermate di via Ferriere Bruzzo garantiscono interscambio diretto con linee bus urbane 7 e 8 oltre alle linee del servizio provinciale di collegamento con l’alta Valpolcevera e la Valle Scrivia. Vista la concomitanza, nella giornata di domenica 10 dicembre, dall’Expo Valpolcevera la stessa navetta unirà i due eventi collegando l’Expo con Villa Serra proseguendo in direzione Pontedecimo sul percorso della linea 7 fino al capolinea di via Gallino.

