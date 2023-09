Domenica il 79° Miglio Marino di Sturla con 416 iscritti e la vicecampionessa olimpica Rachele Bruni

Va in scena domenica prossima l’appuntamento con il 79° Miglio Marino di Sturla, la gara di nuoto in mare aperto nata nel 1913 e ambientata nel Golfo di Sturla

Sono 416 gli iscritti complessivi all’evento curato anche nel 2023 dalla Sportiva Sturla: 139 nel Piccolo Miglio, 118 Amatori e 161 (56 agonisti e 105 Master) tesserati.

È confermata la partecipazione di Rachele Bruni, vicecampionessa olimpica a Rio nella 10 chilometri, tre volte medagliata ai Mondiali e dieci volte oro europeo di nuoto di fondo. La stella di Fiamme Oro e Aurelia Nuoto impreziosisce il valore della competizione vinta nel 2022 da Ginevra Raugei della Sportiva Sturla e Davide Damonte Cola della Rari Nantes Arenzano nell’ambito di una edizione caratterizzata da oltre 400 partecipanti. A livello maschile, oltre a Damonte Cola, attenzione a Fabrizio Monti e Stefano Ghisolfo.

“Organizzare il Miglio Marino di Sturla è una fonte di grande impegno e, allo stesso tempo, soddisfazione per la Sportiva Sturla – afferma il presidente Giorgio Conte – Il nostro staff è pronto ad accogliere tutti i partecipanti per una giornata di festa per lo sport in mare”.

Il programma di domenica prevede alle 9:30 il tradizionale omaggio alla lapide del campione Enrico Rossi presso Via del Tritone 13. Alle 10:30 il via alla 42a edizione del Piccolo Miglio Marino per le categorie Ragazzi, Esordienti A e B. Alle 12:30 la prima gara del Miglio Marino dedicata agli Amatori, seguita da tesserati FIN agonisti (ore 15) e Master (ore 15:45). Le premiazioni saranno alle 14 per Piccolo Miglio e Amatori, alle 17 per tesserati FIN agonisti e Master.

Mi piace: Mi piace Caricamento...