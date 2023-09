Frontale tra moto a Rezzoaglio, due feriti. Uno è in prognosi riservata

È successo in località Fanfarosa, sulla strada provinciale 586. Il ferito più grave è stato trasportato in elicottero al San Martino in codice rosso, il più grave

È successo poco dopo le 17:00 di ieri pomeriggio. Il 118 ha inviato sul posto l’automedica di Rezzoaglio, le ambulanze della Croce Rosa di Rezzoaglio e della Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto, oltre all’elisoccorso Grifo di Albenga. Proprio l’elicottero, alla luce delle gravi ferite riportate, ha trasportato uno dei feriti al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino in codice rosso, il più grave. Lì i medici hanno confermato la gravità delle condizioni del centauro e si sono riservati la prognosi anche se non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Lavagna in codice rosso per dinamica, ma in condizioni non gravi.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che dovranno ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

