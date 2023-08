Lavoro nero in una gastronomia e in un negozio di parrucchiere a Pré: attività chiuse e 25mila euro di sanzioni

I titolari sono stati anche denunciati all’autorità giudiziaria

I carabinieri del Comando Provinciale, insieme ai colleghi del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) hanno controllato due esercizi in via Prè, in particolare una gastronomia etnica di proprietà di un senegalese ed una barberia intestata ad un nigeriano, ma con la presenza di dipendenti stranieri di origine marocchina.

Entrambi venivano sanzionati amministrativamente per la presenza di lavoratori senza regolare contratto di lavoro e con conseguente sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre i rispettivi titolari venivano segnalati all’autorità giudiziaria per non aver ottemperato alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza. Sono state elevante sanzioni per quasi 25.000 euro.

