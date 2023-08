Portofino, si fa assumere nel locale vicino a quello dove lavora una ragazza per stalkerizzarla. Denunciato dai CC

Il ventisettenne si era già reso responsabile, in passato, dei medesimi reati, venendo poi arrestato dai militari dell’Arma nel gennaio del 2020 a Roma, dove aveva molestato numerose studentesse dell’Università “La Sapienza” fingendosi uno chef di acclarata notorietà. I Carabinieri invitano altre donne eventualmente stalkerizzate dall’uomo a denunciare

I Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure (GE) hanno denunciato un giovane 27enne, originario della provincia di Lecce, ritenuto colpevole del reato di atti persecutori commesso nei giorni scorsi in danno di una giovane ragazza italiana di 22 anni, da poco assunta in un rinomato ristorante di Portofino. L’uomo, in passato, aveva già tentato un approccio con la giovane, conosciuta nella provincia milanese, senza mai essere contraccambiato.

Dopo i continui rifiuti da parte della donna, avvenuti sempre con toni cortesi, le strade dei due si sono separate, fino a quando il 27enne, animato da un’insana ossessione, decide di trasferirsi a Portofino e di farsi assumere, come cameriere, nel locale attiguo a quello in cui è attualmente occupata la vittima. La condizione di prossimità viene progressivamente sfruttata dall’uomo per porre in essere una costante e asfissiante azione di controllo sulla giovane donna, oggetto di reiterate molestie, innumerevoli contatti telefonici, continui tentativi di avvicinamento, anche indiretti. Condotte sempre più invasive che hanno gradualmente cagionato un perdurante stato di ansia e di paura nella vittima, ingenerando un fondato timore per la sua incolumità e costringendola, in alcuni casi, a modificare le proprie abitudini di vita.

La denuncia della donna, raccolta dai Carabinieri di Portofino, ha quindi permesso agli inquirenti di avviare immediati accertamenti che, nell’arco di 24 ore, hanno portato al deferimento dell’uomo e all’emissione di un provvedimento di divieto di ritorno nel territorio del Tigullio, con contestuale foglio di via obbligatorio. Le indagini lampo condotte dai Carabinieri hanno altresì permesso di far emergere il possibile collegamento con altri analoghi episodi, verificatisi nell’ultima settimana tra la rinomata località turistica e la vicina Santa Margherita Ligure, in danno di altre giovani donne, titolari o dipendenti di esercizi commerciali della zona.



Più accurati accertamenti hanno permesso di evidenziare come lo stalker si fosse già reso responsabile, in passato, dei medesimi reati, venendo poi arrestato dai militari dell’Arma nel gennaio del 2020 in Roma, ove aveva molestato numerose studentesse dell’Università “La Sapienza” fingendosi uno chef di acclarata notorietà. L’uomo – all’epoca accusato di violenza sessuale e atti persecutori – agganciava il target di turno con il medesimo modus operandi: dopo aver infatti individuato donne di giovane età, le avvicinava quando si trovavano da sole, per strada, all’uscita della metro o alla fermata degli autobus o in un esercizio commerciale, chiedendo generiche informazioni e presentandosi direttamente come uno chef.

All’indomani della denuncia, lo stalker seriale è stato quindi deferito e allontanato dai militari dell’Arma, impegnati nel proseguire gli accertamenti e a individuare ulteriori eventuali episodi verificatisi nel territorio, ma non ancora emersi. I Carabinieri invitano eventuali vittime a rivolgersi ai presidi dell’Arma per denunciare fatti analoghi.

In copertina: foto di repertorio

