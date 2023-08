Valbisagno, i carabinieri denunciano un uomo che girava con un coltello e un altro che aveva rubato in un’auto

A Savignone, invece, un ventenne è stato denunciato, perché, al passaggio di una pattuglia, ha insultato e fatto gestacci ai militari dell’Arma

I carabinieri della Compagnia carabinieri di Genova San Martino, hanno denunciato tre persone:

un ecuadoriano di 25 anni, già noto alle forze di polizia,

per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In via Geirato, fermato per un controllo identificativo, è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa lungo 20 cm. circa;

un 45enne italiano, con pregiudizi di polizia, per furto aggravato. Conclusi gli accertamenti e la visione del sistema di video sorveglianza cittadino, è stato individuato quale responsabile del furto di una borsa contenente denaro contante e documenti personali, asportati dall’interno di un veicolo in sosta in via Molassana;

un 20enne genovese per oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane, a Savignone, al passaggio di una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione, rivolgeva frasi e gesti oltraggiosi all’indirizzo dei militari.

In copertina: foto di repertorio

