Nel Parco dell’Aveto: teatro, la musica dei Trilli ed escursioni sulle tracce del lupo

E, ancora, tante attività didattiche e divertenti per i più piccoli, cene, aperitivi, karaoke, sagre. Tutto il programma del fine settimana e della settimana di Ferragosto

Questa settimana il Parco dell’Aveto ha diverse proposte, anche per i più piccoli. Si parte, giovedì 10 agosto, con “Il Laboratorio di Riciclo Creativo” dove i ragazzi potranno sperimentare i diversi modi per riutilizzare materiali destinati alla discarica e alla raccolta differenziata trasformandoli in giocattoli ispirati alla natura. Si continua con “Il Compostaggio” sabato 12.

Il Centro di Educazione Ambientale del Parco dell’Aveto sarà presente al “Mercatino Agricolo” a Conscenti con uno stand per promuovere la pratica del compostaggio e della pacciamatura donando ai visitatori del mercatino un sacchetto contenente segatura da utilizzare nelle proprie case, orti, giardini.

Infine, domenica 13, “Attenti al Lupo”, un’escursione adatta a famiglie e bambini con laboratorio sul campo di impronte selvagge durante il quale i bambini (ma anche gli adulti) impareranno a realizzare dei calchi di gesso delle orme del lupo e di altri animali selvatici che vivono nel Parco (Prenotazioni tramite modulo online) Le Guide “Meraviglie d’Aveto”, accompagnano invece, domenica 13 luglio, nella Salita Al Monte Aiona a partire dalla Foresta del Penna. (info e prenotazioni: tel. 349 6446635).

Due appuntamenti ti aspettano in Val Graveglia. Giovedì 9 agosto a Conscenti va in scena la commedia dialettale “Tutta Curpa de Garibaldi”, a cura della compagnia teatrale “ I Ruspanti”. Il giorno seguente, venerdì 10, Festa di San Lorenzo: serata insieme a Vladi dei Trilli e la sua Band “La Notte di Genova” con un omaggio al cantautorato e artisti genovese del passato e del presente. Tanti eventi all’insegna del divertimento a Borzonasca. Giovedì 10 agosto per la notte di San Lorenzo, potrai scegliere tra la Cena Solidale che si terrà a Levaggi per la ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale, cimentandoti poi nel tradizionale “Gioco della pesa” (info e prenotazioni: tel. 347 9227377 – 339 1507333) oppure l’Aperitivo con Musica a Giaiette dove, dopo cena spegneremo tutte le luci del parco vacanze “Green Riviera” e, distesi sul prato, osserveremo le stelle cadenti (info e prenotazioni: tel. 345 350 4310).

Sabato 12 a Borzonasca “Karaoke sotto le Stelle” con lotteria a premi, ad offerta libera, e distribuzione a tutti i presenti delle frittelle di mele. Per ridere di gusto, domenica 13 alle ore 21.00 a Prato Sopralacroce, la Compagnia teatrale “Quelli de na Votta” presenta Scrivime d’Arescozo.it, una divertente commedia in genovese (evento a ingresso libero, organizzato da La Compagnia di San Martino ODV). Per concludere, lunedì 14, Serata delle costine sul ferro all’Agriturismo “La taverna del Nonno” con contorni e dolce della casa (info e prenotazioni: tel. 333 587 8987).

In Val d’Aveto, domenica 13 agosto, l’azienda agricola La Ghianda invita a passare “Un pomeriggio con gli Asinelli”: un paio d’ore con i nostri amici, alla scoperta della loro vita e della loro quotidianità

(info e prenotazioni: tel. 339 1265771 – 0185 88046). Sempre domenica 13, Fiabe Nel Bosco Con Chiara, Margot E Nigat all’Anfiteatro del Parco degli Alpini di S.Stefano d’Aveto (info e prenotazioni: tel. 0185 88046). A Rezzoaglio il Liquorificio Fabbrizii ha tantissime proposte da offrirti: Giovedì 10 agosto “Apericena Sotto le Stelle”, bevi il tuo cocktail sotto le stelle direttamente dalla spiaggia del Gerone Per rinfrescarti, venerdì 11, “Festa in Piscina” Apericena e karaoke a bordo piscina. Continua il weekend, sabato 12, con “2° edizione Giornata di Baraonda”. gara di bocce con gli amici di Villanoce sui prati del liquorificio. Domenica 13 si va invece in trasferta a S. Stefano d’Aveto per la “Silent Disco” (info e prenotazioni: tel. 375 6586030). A Ferragosto, ampia scelta di eventi e pranzi speciali:

Party di Ferragosto a Giaiette: pranzo nel parco vacanze Green Riviera, festa con DJ Set fino alle ore 21. Per chi si ferma a cena: Pizza Bio fermentata fino a 15 giorni senza lievito (info e prenotazioni: tel. 345 350 4310)

Serenità Sonore, 7 Silent Duos in concerto al Rifugio Malga Zanoni. I 7 Silent Duos sbocciano all’aperto, in posti belli e suggestivi, anche un po’ magici. Iniziano con qualche momento silenzioso di rilassamento e ascolto di sé, proseguono in musica e terminano in silenzio (info e prenotazioni: tel. 345 0225175 – rifugiozanoni@gmail.com)

Pranzo di Ferragosto al Rifugio A. Devoto al Passo del Bocco (info e prenotazioni: tel. 0185 342065)

Pranzo di Ferragosto all’Agriturismo I Pinin in Val Graveglia (info e prenotazioni: tel. 340 9884335).

Da non perdere: “Valli del Parco dell’Aveto – Un mare di experience tutte da vivere” che propone ogni giorno della settimana un tour diverso nel nostro entroterra, con transfer a partire da Sestri Levante, Cavi di Lavagna, Lavagna e Chiavari per farvi vivere esperienze indimenticabili e spensierate! Partenza garantita, senza numero minimo (info e prenotazioni: www.valliparcoaveto.it – experience@valliparcoaveto.it – tel. 345 6915817).

