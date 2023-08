Riaperta la A12, altro incidente in A26: 9 km di coda. Paralizzata l’intera città tra Sestri e il casello di Nervi

Giornata nera per il traffico. Traffico in tilt anche in Valpolcevera. Ecco la situazione

Intorno alle 17:45, sulla A12 Genova-Sestri Levante, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi verso Sestri Levante, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 4,5, che ha visto coinvolti una moto, un pullman e un’autovettura e in cui ha perso la vita un motociclista. Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e in A7 Serravalle-Genova, in corrispondenza dell’allacciamento con la A12, si registrano 4 km di coda sia in direzione di Genova sia in direzione di Serravalle Scrivia.

A7 SERRAVALLE️-GENOVA

Direzione Genova

Coda di 4 km tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per Traffico Congestionato

Direzione Milano

Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

Coda di 4 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Bolzaneto per traffico congestionato

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per Riduzione di carreggiata

A12 GENOVA-ROMA

Direzione Genova

Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso

A26 GE. VOLTRI-GRAVELL. TOCE

Direzione Gravellona Toce

Coda di 9 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per Ripristino incidente

