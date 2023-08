Meteo Arpal: temperature massime in calo, forte umidità e mare molto mosso

Previsione per martedì 1 agosto 2023

Addensamenti irregolari di nubi basse a tratti consistenti per l’instaurarsi di un flusso umido meridionale, non si escludono brevi e isolati piovaschi specie a Levante. Schiarite più ampie dalle ore centrali seppur con velature a tratti estese

Temperature: minime in aumento, massime in calo. A Genova tra 24 e 29 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: moderati meridionali con locali rinforzi specie su Centro-Levante e rilievi

Mare: in aumento a mosso al mattino, molto mosso dal pomeriggio per onda da Sudovest

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per mercoledì 2 agosto 2023

Soleggiato con locali addensamenti e qualche passaggio di nubi medio-alte. In serata aumento della nuvolosità su Centro-Levante per l’intensificarsi di un flusso umido meridionale, non si escludono locali piovaschi specie a ridosso dei rilievi



Temperature: minime in calo, massime in aumento

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli/moderati meridionali in rinforzo su Centro-Levante e rilievi

Mare: mosso, molto mosso a Levante in temporaneo calo; nuovo aumento la sera

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

